Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию лабутенов для младенцев

Гвинет Пэлтроу
продолжает радовать мир странными идеями. Совсем недавно актриса выпустила репеллент от энергетических вампиров
, который пополнил каталог волшебной продукции на сайте Goop
. Теперь актриса, заручившись помощью известного дизайнера Кристиана Лабутена, выпустила капсульную коллекцию обуви…для младенцев.
Название коллекции обыгрывает имя Лабутена - Loubibaby. Отличительный знак «лабутенов» - красная подошва - также украшает балетки стоимостью 250 долларов за пару.
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