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Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию лабутенов для младенцев

8 октября
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8 октября 2017
Гвинет Пэлтроу продолжает радовать мир странными идеями. Совсем недавно актриса выпустила репеллент от энергетических вампиров, который пополнил каталог волшебной продукции на сайте Goop. Теперь актриса, заручившись помощью известного дизайнера Кристиана Лабутена, выпустила капсульную коллекцию обуви…для младенцев.

Гвинет Пэлтроу и Кристиан Лабутен

Название коллекции обыгрывает имя Лабутена - Loubibaby. Отличительный знак «лабутенов» - красная подошва - также украшает балетки стоимостью 250 долларов за пару.
Без комментариев.

Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию лабутенов для младенцев

Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию лабутенов для младенцев
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Гвинет Пэлтроу и Кристиан Лабутен
Гвинет Пэлтроу и Кристиан Лабутен
Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию лабутенов для младенцев фотографии
Гвинет Пэлтроу и Кристиан Лабутен
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