Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли

Две недели назад стало известно, что звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон
и Роуз Лесли
официально обручены. На телешоу The Jonathan Ross Show Кит рассказал, что его первоначальный план по предложению руки и сердца провалился, причем по его же вине.
«У меня были кое-какие мысли о том, как это сделать, я собирался развесить гирлянды на деревьях и сделать все романтично, но мы тогда находились в деревне, сидели под красивым ночным звездным небом у горящего костра, пили вино…и я выпалил свое предложение раньше, чем планировал»
.
Кит и Роуз планируют пригласить на свадьбу весь актерский состав «Игры престолов», поэтому для Кита стратегически важно, чтобы дата торжества не пришлась на съемочный день, о чем он и предупредил продюсера.
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