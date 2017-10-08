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Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли

8 октября
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8 октября 2017
Две недели назад стало известно, что звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли официально обручены. На телешоу The Jonathan Ross Show Кит рассказал, что его первоначальный план по предложению руки и сердца провалился, причем по его же вине.

Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли

«У меня были кое-какие мысли о том, как это сделать, я собирался развесить гирлянды на деревьях и сделать все романтично, но мы тогда находились в деревне, сидели под красивым ночным звездным небом у горящего костра, пили вино…и я выпалил свое предложение раньше, чем планировал».

Кит и Роуз планируют пригласить на свадьбу весь актерский состав «Игры престолов», поэтому для Кита стратегически важно, чтобы дата торжества не пришлась на съемочный день, о чем он и предупредил продюсера.
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Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли фотографии
Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли фотографии
Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли фотографии
Кит Харингтон провалил собственный план, делая предложение Роуз Лесли фотографии
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