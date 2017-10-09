Антону Ельчину установили памятник в Лос-Анджелесе

На могиле американского актера российского происхождения Антона Ельчина
установили надгробный памятник. Родственники Ельчина хотели воздвигнуть памятник сразу после траурной церемонии в 2016 году. Но на кладбище Маунт Синай, где первоначально был похоронен актер, установка скульптур запрещена, поэтому актера пришлось перезахоронить.
На открытие бронзового монумента пришли работавшие с Ельчиным актеры, среди которых Дженнифер Лоуренс
, Зои Салдана
и Саймон Пегг
.
Ельчин погиб в июне 2016 года
. Припарковавшись у дома, актер пошел открывать ворота, и его придавило собственной машиной, которая покатилась со склона.
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