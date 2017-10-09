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Мерил Стрип не знала, что Харви Вайнштейн пристает к актрисам

9 октября
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9 октября 2017
5 октября удача отвернулась от 65-летнего продюсера Харви Вайнштейна, которому на протяжении последних 30 лет удавалась безнаказанно донимать двусмысленностями коллег-женщин. Разразившийся после публикации обличающей Вайнштейна статьи скандал привел к тому, что совет директоров компании The Weinstein Co. «отстранил» Харви от должности. Грубо говоря, его уволили из компании, которую он основал совместно с братом Бобом.

Харви и Николь Кидман

В официальном заявлении компании говорится, что совет директоров принял такое решение «в свете новой информации о его неподобающем поведении, появившейся в последнее время». В компании также будет проведено внутреннее расследование.

Харви и Роуз Макгоуэн

Поведение Вайнштейна, видимо, распространялось не на всех актрис, плодотворно сотрудничавших с продюсером. Роуз Макгоуэн, которой Вайнштейн заплатил 100 000 долларов в далеком 97 году, чтобы избежать скандала, начала подбрасывать в своем Твиттере дровишек в костер, написав: «Дамы Голливуда, ваше молчание оглушительно». Роуз тем самым намекнула, что среди прозвучавших по теме голосов ничего не слышно от сотрудничавших с Харви звезд первой величины - Николь Кидман, Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и т.д.

Харви с Мерил Стрип

Ну, может быть, это свидетельствует о том, что Харви все-таки был не всеяден. Мэрил Стрип нарушила молчание, выступив с официальным заявлением, суть которого сводится к тому, что в «Голливуде не все знали о его преступлениях», но его поведение, конечно, «непростительно», а заговорившие женщины - «настоящие героини».
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