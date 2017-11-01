Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах

Писательница Анна Грэм Хантер рассказала, что Дастин Хоффман
приставал к ней, когда ей было всего 17 лет. Инцидент произошел в 1985 году на съемках фильма «Смерть коммивояжера»
, на тот момент самому Хоффману было 48 лет.
Анна рассказала, что она работала стажером на съемочной площадке картины. «В первый же съемочный день Дастин попросил меня сделать ему массаж ног. И я сделала. Он открыто флиртовал со мной, хватал за зад, заводил разговоры о сексе
», — рассказала Хантер. Все это длилось около пяти недель, однажды Анна даже назвала актера «грязным вонючим старикашкой», но он никак не отреагировал на её слова и продолжил приставания.
«В свои 49 лет я наконец поняла, что поступок Дастина Хоффмана, увы, это не исключение из правил, а то, с чем повсеместно сталкиваются женщины — в Голливуде и где угодно. Он был агрессором, я ребенком, а его поведение — сексуальными домогательствами в чистом виде»
, — продолжила писательница свою историю.
Дастин Хоффман, которому сейчас 80 лет, не стал отрицать обвинения и уже выступил с публичными извинениями: «Я бесконечно уважаю женщин и чувствую себя ужасно из-за того, что какие-то мои действия могли поставить Анну Хантер в неприятную ситуацию. Мне очень жаль, я приношу свои извинения. Эти поступки не отражают мою истинную сущность, это не в моем характере»
.
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