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Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах

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1 ноября 2017
Писательница Анна Грэм Хантер рассказала, что Дастин Хоффман приставал к ней, когда ей было всего 17 лет. Инцидент произошел в 1985 году на съемках фильма «Смерть коммивояжера», на тот момент самому Хоффману было 48 лет.

Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах

Анна рассказала, что она работала стажером на съемочной площадке картины. «В первый же съемочный день Дастин попросил меня сделать ему массаж ног. И я сделала. Он открыто флиртовал со мной, хватал за зад, заводил разговоры о сексе», — рассказала Хантер. Все это длилось около пяти недель, однажды Анна даже назвала актера «грязным вонючим старикашкой», но он никак не отреагировал на её слова и продолжил приставания.

«В свои 49 лет я наконец поняла, что поступок Дастина Хоффмана, увы, это не исключение из правил, а то, с чем повсеместно сталкиваются женщины — в Голливуде и где угодно. Он был агрессором, я ребенком, а его поведение — сексуальными домогательствами в чистом виде», — продолжила писательница свою историю.

Дастин Хоффман, которому сейчас 80 лет, не стал отрицать обвинения и уже выступил с публичными извинениями: «Я бесконечно уважаю женщин и чувствую себя ужасно из-за того, что какие-то мои действия могли поставить Анну Хантер в неприятную ситуацию. Мне очень жаль, я приношу свои извинения. Эти поступки не отражают мою истинную сущность, это не в моем характере».
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Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах фотографии
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах фотографии
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах фотографии
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах фотографии
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