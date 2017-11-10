Сара Джессика Паркер едет в Москву

Сара Джессика Паркер
давно переквалифицировалась в дизайнера - у нее есть коллекция обуви, платьев
, ювелирных украшений
и, конечно же, именной парфюм.
16 ноября Сара Джессика Паркер прилетит в Москву, чтобы представить свой новый парфюм, на который ее вдохновила русская культура. По словам актрисы, туалетная вода Stash SJP Prive посвящена русскому балету, Большому театру и воспоминаниям Сары Джессики о прежнем визите в Россию. В основе нового аромата - глубокие цветочные и фруктовые мотивы, а также восточные ноты. Розовый перец, сочная айва, апельсин, дерево и мускус.
Встретиться с Сарой Джессикой Паркер в Москве можно будет 16 ноября в 16:30 в магазин Л'Этуаль ТРЦ «Европейский» и 18 ноября 16:30 в магазин Л'Этуаль ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Познакомиться со звездой и получить ее автограф можно будет при покупке аромата Sarah Jessica Parker Stash Prive.
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