Михаил Галустян, Максим Галкин и Сергей Безруков прокомментировали новость о смерти Задорнова

После продолжительной борьбы с раком головного мозга 9 ноября скончался 69-летний писатель-сатирик Михаил Задорнов
. Несмотря на то, что Задорнов не скрывал своего состояния, новость о его кончине стала неожиданностью для многих его близких и друзей. Соцсети переполнились некрологами: Максим Галкин
, Сергей Безруков
, Михаил Галустян
и многие другие почтили память покойного.
Максим Галкин
«Ушёл от нас Михаил Задорнов. Закрыта навсегда немалая часть моей жизни. Сколько было встреч, совместных выступлений, разговоров. Когда-то в 1999 году он пригласил меня в свои концерты и я впервые смог стать участником гастролей большого артиста, познакомиться с прекрасной тонкой публикой. А уж когда он назначил меня своим преемником в телеэфире, это придало мне особое ускорение. Мы были разными людьми, часто спорили на исторические и политические темы, но нас всегда сближали верность сцене и юмор. Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного - остроумия. Год назад он позвонил мне и рассказал о своём диагнозе, со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться, даже в такие моменты он был верен себе. Последний раз мы виделись, когда я навещал его примерно месяц назад - мы шутили и общались. Помню лет восемь назад, дав интервью в память о своём друге Леониде Филатове, он сказал мне: «Знаешь, Леня был такой светлый, весёлый человек, ему бы не хотелось, чтобы в память о нём скорбели. Вот и я когда умру, ты обо мне рассказывай, что-то забавное, прикольное». Я, конечно, постараюсь со временем. Сегодня тяжело. И ещё, до конца с Михаилом Николаевичем были его родные, которые вместе с ним денно и нощно самоотверженно боролись за его жизнь, выражаю им мои самые глубокие соболезнования»
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Евгений Петросян
«Я в большом горе. Я потерял соратника, друга, единомышленника, писателя, который создал для меня много очень номеров, монологов, фельетонов, имевших большой успех. Кроме благодарности, любви, состояния глубокого душевного потрясения я испытываю огромное горе».
Иосиф Кобзон
«Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят»
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Михаил Галустян
«Михаил Николаевич, своими шутками вы многим продлили жизнь. Ушел из жизни один из любимых юмористов. Соболезнования родным и близким».
Семен Альтов
«Видите, как выясняется, все смертны, даже юмористы. К сожалению, то ли это было уже поздно, когда он начал лечиться... Ушел... Он очень много сделал для страны, для народа... Что мог, то сделал. Пока мог, выступал, собирал стадионы. Ни один юморист в одиночку не собирал стадионы, как это делал Миша долгие годы»
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Гарик Харламов
«Ушел из жизни человек, который дарил смех и улыбки миллионам людей на протяжении всей жизни. Юморист, драматург, автор, писатель-сатирик Михаил Задорнов. Михаил Николаевич обладал совершенно уникальной манерой подачи юмора. Его голос и интонация узнавались сразу же, что отличало его от всех остальных. Ушла целая эпоха. Мы пересекались несколько раз в жизни. Михаил Николаевич Задорнов был светлым, добрым, талантливым и сильным человеком. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Светлая память. Земля пухом».
Сергей Безруков
«Не стало Михаила Задорнова! Миша был другом нашего театра... Он был прекрасным сатириком, а главное глубоким человеком! Мы решили оставить спектакль "Весна" по ранним рассказам Михаила Николаевича в репертуаре нашего театра навсегда! Он навсегда будет с нами!»
Ирина Безрукова
«Очень тяжело терять друзей.. Близким М.Н.Задорнова сейчас тяжелее всех. Михаил Задорнов прожил большую и светлую жизнь. Он старался, чтобы все жили счастливо и как можно больше улыбались! И у него это получилось. Давайте почтим его память тем, что не будет создавать неуместной суеты вокруг смерти»
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