Собчак рассказала о первой встрече с Виторганом

На днях кандидат в президенты Ксения Собчак рассказала порталу Meduza
всё. И о Навальном, и о Капкове и даже, в кои-то веки, о муже, актере Максиме Виторгане
.
Несмотря на то, что Ксения Анатольевна избегает прямых ответов на вопрос, как Максим Виторган относится к ее политической деятельности (в интервью Юрию Дудю Собчак посоветовала спросить об этом непосредственно Виторгана
), из текста на Медузе понятно, что пару объединили революционные устремления.
«Революция прошла через нашу жизнь в прямом смысле слова. С моим мужем я тоже познакомилась там. Мы вместе летели на митинг в Астрахань, так и состоялось наше знакомство. Все переплетено, как поет в своей песне Оксимирон. Так у женщин бывает. Я женщина трудной судьбы».
«Я на первый митинг на Болотную вообще пришла с Сергеем Капковым, с которым мы тогда встречались. А потом, когда запахло жареным, Сергей как раз сказал, что он не готов больше ходить на митинги и мне тоже не советует. Но меня уже в тот момент было не остановить, потому что – ну как это так? Как можно струсить? И на митинг на Сахарова, где я выступала, я пошла одна»
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