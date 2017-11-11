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Егор Корешков и Юлия Хлынина помолвлены

11 ноября
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11 ноября 2017
Об отношениях Егора Корешкова и Юлии Хлыниной широкой общественности стало известно в минувшем августе, когда актеры появились вместе на вечеринке во время фестиваля «Короче». Певрые слухи о романе появились незадолго до этого - весной текущего года.

Егор Корешков и Юлия Хлынина помолвлены

И вот, спустя каких-то полгода актеры решили обязать себя помолвкой. Как это нынче принято, Юля скромно намекнула об этом, опубликовав в своем Инстаграме автопортрет. С фотографии на подписчиков кричит колечко, сияющее на безымянном пальце правой руки актрисы.
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Егор Корешков и Юлия Хлынина помолвлены фотографии
Егор Корешков и Юлия Хлынина помолвлены фотографии
Егор Корешков и Юлия Хлынина помолвлены фотографии
Егор Корешков и Юлия Хлынина помолвлены фотографии
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