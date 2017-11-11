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Семен Слепаков резко ответил на посмертную критику Михаила Задорнова

11 ноября
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11 ноября 2017
Михаил Задорнов

После новости о смерти Михаила Задорнова бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин сделал запись в своем телеграм-канале.

Юрий Сапрыкин

«Задорнов, каким он останется в памяти - автор одной темы: его перемолола травма от столкновения с Западом, не военного, а психологического, шок от "выезда в загранпоездку". 100 сортов колбасы, улицы моют с шампунем, в подъездах чисто и лампочки горят. Сначала, в конце 80-х, он пишет об этом иронически - мол, как можно не воровать, если можно воровать; потом насмешка над русской кривизной и убогостью сменяется восхищением перед русской смекалочкой - условные "американцы", фанатично следующие инструкциям и законам, на ее фоне выглядят туповатыми ("воо дуракии-то!"), в итоге все приходит к воспеванию особого пути, фоменковщине, изысканиям в этимологии и утверждениям, что Русь произошла от этрусков. По этой психологической кривой улетели в постсоветское время многие, Задорнов лишь компактно выразил ее в словах. Интересно, что к моменту его ухода Россия стала во многих бытовых чертах похожа на Запад, который поразил его тридцать лет назад, а американские институции что-то и вправду выглядят не блестяще. Впрочем, из всего наследия автора я могу на вскидку вспомнить лишь один диалог из старого рассказа в журнале "Юность", кажется, о том, как пациент психбольницы представляет, что проходит собеседование в разведчики: "Вы владеете языком? - В совершенстве! - Будете наклеивать марки на конверты!"; очень похоже на краткое резюме всех его геополитических изысканий».

Комик и сценарист Семен Слепаков, прочитав этот нелестный посмертный отзыв, не смог сдержать возмущения и высказался в защиту Задорнова на своей странице в Фейсбуке, объяснив, почему же на самом деле юморист имел такой невероятный успех у разных слоев населения России.

Семен Слепаков

«Вчера не стало Михаила Николаевича Задорнова. И буквально через полчаса после этой новости появилась статья за авторством известного журналиста Юрия Сапрыкина. Журналист Юрий Сапрыкин проанализировал творчество Задорнова, назвал его автором одной темы - дескать, сатирика «перемололо столкновение с Западом», и он всю дорогу восхищался «русской смекалочкой», параллельно об**рая глупых америкосов, делая это пошло и поверхностно, на потребу тупому российскому быдлу. А из творческого наследия Задорнова и вспомнить-то нечего, кроме одной шутки (Вы языком владеете? Ну, будете на конверты марки наклеивать), которая к самому же Задорнову больше всего и подходит, - заканчивает статью журналист Юрий Сапрыкин. Молодец. Во-первых, оперативно. Во-вторых, хлестко, жестко и содержательно. Без всяких там соплей. Умер? Ну, на - лови! Следом «Афиша», чьим главредом Юрий Сапрыкин то ли являлся, то ли является, немедленно вывесила статью у себя. Фейсбучные ватно-укропные войска расчехлили говнометы и устроили под ней жесткий ср** - обсуждалось попадет Задорнов в ад или нет за свою лояльность к путинскому режиму. К единому мнению так и не пришли. В общем, всё как полагается.
Я не являюсь поклонником творчества Михаила Задорнова и никогда не участвовал в интернетовской полемике, но, как человек, занимающийся юмором, решил написать несколько строк. Во-первых, Задорнов был реально крутым сатириком. Его концерты были событием, собиравшим у экранов всю страну и еще лет восемь назад, на сотом повторе, давали нефиговые рейтинги каналу Рен-ТВ. Он не был пошлым. Он был остроумным. У него была крутейшая подача. Он написал огромное количество качественного материала. Он очень сильно отличался от своих коллег-юмористов, чьих имен не буду произносить всуе. Он придумал крутой формат для своих выступлений - его хэштэг «американцы тупые» работал железно и был зонгом. Если кто-то, типа Юрия Сапрыкина, не понимает в чем прикол, я объясню: на самом деле, Задорнов троллил не американцев, а нас, но просто делал это так, чтобы нам не было обидно. Потому что, когда обидно, тогда не хочется смеяться.
Этот посыл Юрий Сапрыкин вообще вряд ли способен постичь - как это так, чтобы не было обидно? А для чего тогда вообще всё? Ну, вот так. Американцам, конечно, тоже доставалось - тут, Задорнов опять Сапрыкину не угодил - Америку же вообще трогать нельзя - это же священная корова, наша путеводная звезда. Во-вторых, только идиот может подумать, что Задорнов призывал гордиться тем, что мы храним лук в колготках и так далее. Речь шла о том, что мы живучи, как тараканы - нас травят, а мы адаптируемся и всё равно выживаем. А разве это не так? Тем более, этот месседж Задорнов задвигал не в путинских 2000х, а в ельцинских 90х, когда жестких антиамериканских настроений еще/уже не было - мы наоборот страшно хотели с ними дружить, а они нам весело ср**и на голову. Приближаюсь к коде. Я помню, как подростком смотрел концерты Задорнова и смеялся. Смеялся искренне, потому что юмор был простой, понятный и качественный. И мои друзья смеялись, и мои родители и другие, не самые тупые люди. А то, что он подрезáл шутки у квнщиков, и у всех знакомых - приколы и байки, это ладно - человек руководствовался принципом «всё в работу». Я и других таких знаю, кто любит подрéзать, но почему-то у них все равно несмешно получается, а у него выходило смешно. Так, почему же, я не понимаю, необходимо этого человека обязательно обо**ать?! Причем, сразу же после его ухода из жизни. Он что, враг народа? Причина всех, с***, бедствий? Это из-за него Россия никак не может войти в состав США, как некоторые мечтают? Или Навального к выборам не допускают из-за его творчества?Или просто весело пинать человека, который не может ответить? Да, он и так уже несколько лет не отвечал на все эти под***ы - пик карьеры у него был позади. Может быть, не из-за таких, как Задорнов у нас проблемы, а из-за того, что мы совсем не ценим того, что у нас появляется? Это же часть нашей культуры, как-никак. Не Гоголь, конечно, но рупор эпохи. Я как-то с трудом себе представляю, чтобы после смерти Джорджа Карлина в Америке вышла о нем подобная статья. Радует лишь то, что после смерти Юрия Сапрыкина вообще никакой статьи не выйдет, если он, конечно, не совершит самоподрыв в людном месте. Не дай Бог. Прошу прощения за резкость».
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№ 3
ОЛЬГА РЫКОВА (Санкт-Петербург)   12.11.2017 - 00:42
Сколько стоит? стать котолюбом) читать далее>>
№ 2
Максим (Москва) (Москва)   12.11.2017 - 00:15
Не скрою, сам я не поклонник Слепакова и его "песенок" , но тут полностью поддерживаю. Всё точно , по делу и " за дело " . Светлая память замечательному Михаилу Задорнову. читать далее>>
№ 1
Raisa Nurieva (Ташкент)   11.11.2017 - 23:32
Мы всегда правильно понимали юмор и сатиру Михаила Задорнова. Светлая память! Очень жаль, что рано ушёл... Народу такой Человек просто необходим - упорядочить "мысли-скакуны", когда становится... читать далее>>
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