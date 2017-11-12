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Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Анджелина Джоли и Паулина Андреева

12 ноября
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12 ноября 2017
В Америке потихонечку начинается подготовка к сезону торжественных церемоний вручения различных наград за достижения в кинематографе и на телевидении. Так, например, 5 ноября в Беверли-Хиллз состоялась 21-я церемония вручения премии Hollywood Film Awards. На красной ковровой дорожке появились Анджелина Джоли, Марго Робби, Кейт Уинслет, Дакота Джонсон, Эми Адамс и другие.

Анджелина Джоли

Эми Адамс

Кейт Уинслет

Дакота Джонсон

Марго Робби

Марго Робби

Анджелина Джоли

За день до этого, 4 ноября В Лос-Анджелесе прошло ежегодное мероприятие LACMA Art + Film Gala, организованное в честь американского художника Марка Брэдфорда и легендарного режиссера Джорджа Лукаса.

Сальма Хайек пришла в голографическом костюме подарочной обертки.

Сальма Хайек

В унисон с Сальмой явились Эми Адамс и Роузи Хантингтон-Уайтли.

Эми Адамс

Рози Хантингтон-Уайтли

Дакота Джонсон пришла в сопровождении матери, Мелани Гриффит.

Мелани Гриффит и Дакота Джонсон

Джаред Лето всё еще пребывает в своем бородато-цветочном периоде и существенно разбавляет парад скучных смокингов, главное отличие которых лишь в том, как они сидят на той или иной фигуре.

Джаред Лето

Стефани Соколовски верна себе - старомодные пышные наряды в пол с объемными рукавами.

Соко

А Зои Салдана чем-то напоминает мексиканскую статуэтку.

Зои Салдана

В среду 8 ноября в Москве прошли сразу два крупных светских мероприятия. Во-первых, премьера фильма «Убийство в «Восточном экспрессе», в котором компанию десятку голливудских звезд составил украинский артист балета Сергей Полунин. Помимо Полунина на показ пришли Анна Чурина, Ирина Безрукова и неузнаваемый Михаил Галустян, весь покрытый вензелями и золотыми браслетами.

Михаил Галустян

Юлия Паршута

Сергей Полунин

Анна Цуканова-Котт

Анна Чурина

Ирина Безрукова

Во-вторых, премьера режиссерского дебюта 25-летнего Александра Молочникова «Мифы», в котором снялись все видные деятели российского шоубизнеса.
Очевидно, что на премьере «Мифов» народу было существенно больше. Но, например, Светлана Ходченкова нашла в себе силы успеть на оба мероприятия.

Светлана Ходченкова

Также на показе были сыгравшие в фильме Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Сергей Безруков. Первыми зрителями «Мифов» стали Аглая Тарасова и Милош Бикович, Мария Кожевникова, Мария Миронова, Ирина Пегова, Ирина Розанова и многие другие.

Аглая Тарасова

Александр Молочников

Анна Матисон и Сергей Безруков

Ирина Розанова

Константин Крюков с женой

Мария Миронова

Мария Кожевникова

Александра Ребенок

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Анджелина Джоли и Паулина Андреева

9 ноября в московском универмаге «Цветной» состоялась вечеринка по случаю запуска коллаборации бренда Tom Tailor и супермодели Наоми Кэмпбелл. Мероприятие осветили своим присутствием Ксения Собчак, Ирина Горбачева, Елена Летучая и немногие другие.

Ирина Горбачева

Дарья Мороз

Елена Летучая

Ксения Собчак

Сабина Ахмедова

11 ноября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards. На церемонии почетных статуэток «Оскар» удостаиваются те деятели киноискусства, которые внесли в него наибольший вклад. Среди гостей церемонии были Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Грета Гервиг, Эмма Стоун, Хелен Миррен, Марго Робби, Сирша Ронан, Роберт Паттинсон и многие другие.

Анджелина Джоли

Дональд Сазерленд

Грета Гервиг

Джессика Честейн

Роберт Паттинсон

Сирша Ронан

София Коппола

Сальма Хайек

Хелен Миррен

Сара Полсон

Марго Робби

Диана Крюгер

Мишель Уильямс

Эмма Стоун

Дженнифер Лоуренс

Кэрри Маллиган
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