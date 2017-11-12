Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Анджелина Джоли и Паулина Андреева

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Новости кино Гарри Поттер обзаведётся собственной игрой в жанре Pokemon GO Анонсирована игра с дополненной реальностью Harry Potter: Wizards Unite.

Новости кино Джейсон Момоа продолжает дразнить поклонников «Игры престолов» Актёр не устаёт намекать на возвращение кхала Дрого в культовый сериал.

Новости кино «Тайна Коко», «Босс-молокосос» и ещё 24 мультфильма претендуют на «Оскар» Названы соискатели премии в категории «Лучший анимационный фильм».

Новости кино Дэдпул отпраздновал Рождество Опубликованы праздничные промопостеры «Дэдпула 2».

История кино Западные фильмы о школе и вузе (1912-2017): фильмография Фильмография носит пока предварительный характер и открыта для дополнений / уточнений со стороны читателей.

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Интервью Евгений Стычкин: «Кино по-прежнему важнейшее из искусств!» Ленин, Нестор Махно, чекист Костенко и другие сегодняшние образы актера

Ролики фильмов «Шерлок Гномс» Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне.

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