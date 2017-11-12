Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Анджелина Джоли и Паулина Андреева

В Америке потихонечку начинается подготовка к сезону торжественных церемоний вручения различных наград за достижения в кинематографе и на телевидении. Так, например, 5 ноября в Беверли-Хиллз состоялась 21-я церемония вручения премии Hollywood Film Awards. На красной ковровой дорожке появились Анджелина Джоли
, Марго Робби
, Кейт Уинслет
, Дакота Джонсон
, Эми Адамс
и другие.
За день до этого, 4 ноября В Лос-Анджелесе прошло ежегодное мероприятие LACMA Art + Film Gala, организованное в честь американского художника Марка Брэдфорда и легендарного режиссера Джорджа Лукаса
.
Сальма Хайек
пришла в голографическом костюме подарочной обертки.
В унисон с Сальмой явились Эми Адамс
и Роузи Хантингтон-Уайтли
.
Дакота Джонсон
пришла в сопровождении матери, Мелани Гриффит
.
Джаред Лето
всё еще пребывает в своем бородато-цветочном периоде и существенно разбавляет парад скучных смокингов, главное отличие которых лишь в том, как они сидят на той или иной фигуре.
Стефани Соколовски
верна себе - старомодные пышные наряды в пол с объемными рукавами.
А Зои Салдана
чем-то напоминает мексиканскую статуэтку.
В среду 8 ноября в Москве прошли сразу два крупных светских мероприятия. Во-первых, премьера фильма «Убийство в «Восточном экспрессе»
, в котором компанию десятку голливудских звезд составил украинский артист балета Сергей Полунин
. Помимо Полунина на показ пришли Анна Чурина
, Ирина Безрукова
и неузнаваемый Михаил Галустян
, весь покрытый вензелями и золотыми браслетами.
Во-вторых, премьера режиссерского дебюта 25-летнего Александра Молочникова «Мифы»
, в котором снялись все видные деятели российского шоубизнеса.
Очевидно, что на премьере «Мифов» народу было существенно больше. Но, например, Светлана Ходченкова
нашла в себе силы успеть на оба мероприятия.
Также на показе были сыгравшие в фильме Федор Бондарчук
, Паулина Андреева
и Сергей Безруков
. Первыми зрителями «Мифов» стали Аглая Тарасова
и Милош Бикович
, Мария Кожевникова
, Мария Миронова
, Ирина Пегова
, Ирина Розанова
и многие другие.
9 ноября в московском универмаге «Цветной» состоялась вечеринка по случаю запуска коллаборации бренда Tom Tailor и супермодели Наоми Кэмпбелл. Мероприятие осветили своим присутствием Ксения Собчак
, Ирина Горбачева
, Елена Летучая
и немногие другие.
11 ноября в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Governors Awards. На церемонии почетных статуэток «Оскар» удостаиваются те деятели киноискусства, которые внесли в него наибольший вклад. Среди гостей церемонии были Анджелина Джоли
, Дженнифер Лоуренс
, Грета Гервиг
, Эмма Стоун
, Хелен Миррен
, Марго Робби
, Сирша Ронан
, Роберт Паттинсон
и многие другие.
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