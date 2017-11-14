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Женщины разрушили карьеру Луи Си Кея

14 ноября
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14 ноября 2017
Стендап-комик Луи Си Кей лишился работы сразу в нескольких проектах из-за скандала с сексуальными домогательствами.

Женщины разрушили карьеру Луи Си Кея

9 ноября The New York Times написали, что сразу пять артисток обвинили комика в неподобающем поведении. Они утверждают, что в период с конца 90-х по 2006 год Си Кей не раз занимался мастурбацией в их присутствии либо во время телефонного разговора. Сам комик не стал отрицать внезапно всплывшие факты из прошлого и раскаялся в своих действиях (по привычке, в ироничной манере).
Сейчас настрой общественности требует определенной реакции на подобные новости со стороны представителей киноиндустрии. И реакция эта - бойкот и карьерно-социальная казнь. В одночасье рухнула блестящая карьера Кевина Спейси. Луи Си Кей точно так же моментально отправился по его стопам.

Сначала у Луи возникли проблемы с прокатом фильма «Я люблю тебя, папочка», где Луи Си Кей выступил в роли режиссера и сценариста. Потом его уволили из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2», где ему вновь предстояло озвучивать главного персонажа, пса Макса.
Но этого мало - от сотрудничества с комиком также отказались компании HBO, Netflix, FX и TBS.
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Женщины разрушили карьеру Луи Си Кея фотографии
Женщины разрушили карьеру Луи Си Кея фотографии
Женщины разрушили карьеру Луи Си Кея фотографии
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