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Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона

15 ноября
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15 ноября 2017
Плодотворное сотрудничество закадычных друзей Джонни Деппа и Мэрилина Мэнсона продолжается. В октябре вышел клип на песню Мэнсона Say10, где перемазанный чем-то белым Джонни сидел напротив своего дружочка в компании голых девиц и выразительно вращал глазами. 13 ноября эта история получила продолжение в клипе на песню KILL4ME.

Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона

Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона

Там Джонни с неописуемым выражением лица, сам, кажется, не понимая, как оказался в постели с Мэнсоном и какими-то женщинами, растерянно участвует в оргии. Что придает этому скучному клипу хоть какой-то пикантности.

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Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона фотографии
Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона фотографии
Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона фотографии
Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона фотографии
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