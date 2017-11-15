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15 ноября 2017
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Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона
Джонни Депп продолжает участвовать в оргиях Мэнсона
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15 ноября 2017
Плодотворное сотрудничество закадычных друзей
Джонни Деппа
и
Мэрилина Мэнсона
продолжается.
В октябре вышел клип на песню Мэнсона Say10
, где перемазанный чем-то белым Джонни сидел напротив своего дружочка в компании голых девиц и выразительно вращал глазами. 13 ноября эта история получила продолжение в клипе на песню KILL4ME.
Там Джонни с неописуемым выражением лица, сам, кажется, не понимая, как оказался в постели с Мэнсоном и какими-то женщинами, растерянно участвует в оргии. Что придает этому скучному клипу хоть какой-то пикантности.
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