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Поклонская заявила в полицию на Алексея Панина

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15 ноября 2017
Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала заявление в полицию на актера Алексея Панина. Об этом стало известно благодаря самому актеру, который опубликовал в своем Инстаграме видео.

Поклонская заявила в полицию на Алексея Панина

«Наталья Поклонская, дорогие друзья, подала на меня заявление в милицию по поводу того что я…ну опять-таки, ее любимая тема - оскорбление чувств верующих. Потому что я в своем юмористическом шоу «Хайповости», которое я делаю с целой командой, надел на себя костюм а-ля Николая II и пошутил на тему фильма «Матильда».

Поклонская заявила в полицию на Алексея Панина

«Московский Комсомолец» связался с актером, чтобы узнать детали этой абсурдной ситуации.

«Две недели назад мне позвонил участковый и попросил явиться в полицию. Рассказал, что Наталья Поклонская подала на меня заявление об оскорблении чувств верующих. В тот момент я находился в Питере, вел корпоратив, поэтому не придал значения звонку. Честно говоря, решил, ерунда какая-то. И вот сегодня подъехал я к дому, и столкнулся с участковым – мы с ним хорошо знакомы по прошлым моим скандальным историям, можно сказать, даже подружились. И снова он мне: «Леша, умоляю, приди к нам, напиши объяснение». Оказывается, его, бедного, вышестоящее руководство каждый день долбит, что он, якобы, бездействует. Из ГУВД Москвы даже звонили, интересовались ходом дела, требуют срочных объяснений по этому поводу».

«Я актер, выполняю свою работу. Тексты мне пишут. Может быть, я в таком случае должен еще попросить вырезать себя из фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья»? Там я играл одного из инициаторов расстрела Императора?...Я сам верующий человек, и не понимаю, как можно оскорбить мои чувства?»
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Поклонская заявила в полицию на Алексея Панина фотографии
Поклонская заявила в полицию на Алексея Панина фотографии
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