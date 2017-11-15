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Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях

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15 ноября 2017
Дмитрий Дюжев стал гостем выпуска передачи «Без обид» на латвийском канале LTV. В необычной, слегка михалковской манере актер описал эпизод столкновения с соотечественниками, который заставил его разочароваться в российском зрителе. Дмитрий совершил неприятное открытие: россияне, оказывается, не культурные, не образованные и не такие уж духовные люди, как ему всегда казалось. Они не понимают, что актеры рискуют своей жизнью и сгорают на работе. А потому заслуживают тот низкопробный продукт, который им показывают.

Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях

«В жизни, когда ты встречаешься лицом к лицу со зрителем…Я вот сейчас стоял в очереди в аэропорту…очередь стояла на бизнес-класс. А очередь была настолько длинная, что я заподозрил, что не может быть такого количества в бизнес-класс. Я начал подходить спрашивать «Вы в бизнес-класс?», «Нет». Я говорю «Вот мой билет». «Вы?», «Нет», «Вы?», «Нет». И практически до начала дошел, где оказался человек из бизнес-класса. Я говорю «Ну тогда я за вами встану». «Ну вставайте». Сзади подошли люди и говорят «Дмитрий, а что это у нас звезды вот так без очереди лезут? А что для вас люди перестали быть людьми? То есть вы разделяете нас на классы?». Я говорю «Да нет. Это классовая разница у авиакомпании. Это не я придумал и я плачу в четыре раза больше, чем вы за один билет». Со стыдом меня попросили вернуться в конец очереди…Я пошел. И говорю «О чем вообще говорить с вами?! Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую! Сколько было случаев - на самолете чуть мы не разбились. Шрам у меня вот на руке от танка, трюк в болоте…ну это всегда с риском для жизни. И ты живешь той идеей, что «Димка, тебе холодно, тебе страшно, тебе зыбко, ты трясешься… забудь! Тебя люди любят! Они ждут твоего выхода на экраны! Иди! Порви свою грудь! Сделай все, что просят от тебя люди! Погибни сейчас, но будь лучшим! Будь на высоте! Не допускай фальши, лживой игры и обмана, играй в правду!» И потом я оказываюсь среди вас, этих самых зрителей, и место мое в последнем вагоне…Для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Оказывается. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите».


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Дмитрий Дюжев

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Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях фотографии
Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях фотографии
Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях фотографии
Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях фотографии
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обсуждение >>
№ 29
Т-татьян@   15.11.2017 - 20:18
... А кто виноват? Смотрят то, что нам представляют. Народ будет хавать. Его к этому приучили, в том числе и такие, как Дюжев. читать далее>>
№ 28
Моисеева   15.11.2017 - 20:17
... Бойкот нужно объявить следующему: дешевым отношениям, продажным поступкам, лжи на каждом слове, порханию по жизни с кукишем в кармане и грязью в сердце, хамству с утра пораньше, предательству и равнодушию...... читать далее>>
№ 27
Софья Орех   15.11.2017 - 20:03
А пожарным, действительно, рискующим жизнями; врачам, спасающим чужие жизни; машинистам в метро, гоняющим составы по тоннелям у Димы нет желания уступить очередь? Зажрался, актёришка, лицедей ?! Звезду... читать далее>>
№ 26
Т-татьян@   15.11.2017 - 19:59
С чего началась популярность Дюжева? Не с "Бригады"? Не стыдно было в таком д-ме сниматься, а теперь ему народ виноват. читать далее>>
№ 25
Моисеева   15.11.2017 - 19:44
Дмитрий Дюжев обобщил и всех сгреб в охапку... По одному эпизоду подобные выводы неуместны... Скромный человек такое забывает и не зацикливается. А если сниматься в Кино ради благодарности зрителя, то... читать далее>>
Всего сообщений: 29
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