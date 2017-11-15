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Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде

15 ноября
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15 ноября 2017
По делу Харви Вайнштейна (к которому теперь примкнул и Кевин Спейси) уже успели высказаться Любовь Толкалина и Андрей Кончаловский. Корреспондент телеканала «Дождь» решил отправиться на премию «Женщина года» по версии журнала Glamour, чтобы взять комментарии у Светланы Ходченковой, Филиппа Киркорова, Елены Летучей и других российских знаменитостей.

Дарья Мороз

Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде

«Я однозначно и за Харви, и за Кевина. Мне кажется, они очень талантливые, здоровые люди. И все не без греха. Вообще, уничтожать кого-то - это очень плохо. Тем более, уничтожать карьеру такого фантастического артиста, как Кевин Спейси…Все сошли с ума. Я вообще не понимаю, что произошло, честно говоря».

Аня Чиповская

Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде

«С одной стороны, я убеждена в том, что мужчины действительно очень много себе позволяют. Чересчур. Особенно по отношению к незнакомым женщинам. А с другой стороны, я также понимаю, что между насильственным сексом и предложением секса есть большая разница…Мне кажется, что неправильно, когда человеческая жизнь рушится (я не про Харви конкретно, сейчас же много примеров) из-за того, что кто-то говорит «вот он отпускает сальные шуточки». Ну и? Я не вижу в этом правды - в том, что сейчас происходит, потому что это приобретает степень фанатизма. А для меня это не есть хорошо».

Светлана Ходченкова

Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде

«Пока все не доказано, мы не имеем права ставить на человеке клеймо. У них система судебная очень хорошая, я думаю, что они разберутся в этом. Мне не нравится, что это все обретает такие масштабы».

Елена Летучая

Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде

«Если происходит какое-то насилие, люди никогда не должны молчать. В первую очередь, потому что они не должны думать только о себе, хотя я понимаю, это очень неприятная ситуация. Но они не должны молчать, потому что в точно такую же ситуацию может попасть другой человек».

Филипп Киркоров

Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде

«Я вообще не люблю быть в лагерях. И меня как-то их голливудские скандалы не интересуют, честно. Вообще».
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Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде фотографии
Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде фотографии
Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде фотографии
Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде фотографии
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