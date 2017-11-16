Зоя Бербер рассказала о будущем сериала «Реальные пацаны»

Телеведущая Ольга Шелест запустила свой новый проект «Откровенное интервью о самом главном» на видеопортале для мам Mammy.tv. Гостьей первого выпуска шоу стала актриса (а теперь еще и телеведущая) Зоя Бербер, известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны».
В интервью Зоя рассказала о своем детстве, увлечениях, планах на будущее и о сериале «Реальные пацаны». Недавно стартовали съемки 11 сезона, и актриса честно призналась, что ей «не надоело».
«Мне кажется, я самый главный фанат этого сериала. У меня прекрасная роль, у меня прекрасные партнеры, мы там все уже за столько лет стали семьей. Мой мужчина, в конце концов, лучший друг моего экранного мужчины». «Саша (Александр Синегузов - сценарист «Реальных пацанов», муж Зои Бербер - прим. ред.) работает на площадке. Когда у нас какие-то романтические или постельные сцены, Саша выходит на площадку после «стопа» и корректирует какие-то мои личные моменты, когда он знает, где я могу лучше, а где надо похуже сделать…Недавно он утверждал мой эротический костюмчик как раз для сцены: «Ну вроде, ничего…попу так не выгибай».
О соответствии с героиней из «Реальных пацанов».
«Это были долгие разговоры, когда создатели и режиссер рассказывали, что Лера для них идеальная. Надо отбросить это пацанство. И, скорее всего, спустя какое-то время Лера в меня что-то внесла. Юбки. В конце концов, я платья начала носить, а не вот эти штаны с мотней и худи».
На вопрос Шелест, готова ли Зоя «завязать с «пацанами» и «развестись с Коляном» актриса ответила категорическим «нет».
«Только когда придет настоящий финал, хороший, правильный. Когда это решит сам канал, автор. Когда это будет честно, искренне, тогда - да. Я думаю, осталась еще пара сезонов».
Так же актриса упомянула, что ее героиня в новом сезоне вновь беременна.
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