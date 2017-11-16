Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Светлана Ходченкова пережили революцию

16 ноября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
16 ноября 2017
15 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ главного революционного сериала этой осени – экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». В зале собралось более 2000 зрителей, среди которых был даже французский актер Сами Насери, сыгравший в культовом фильме «Такси».

Сами Насери

Фильм публике представили продюсеры канала НТВ, режиссер Константин Худяков, а также исполнители главных ролей Аня Чиповская, Юлия Снигирь, Леонид Бичевин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова и другие.

Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Светлана Ходченкова пережили революцию

Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Светлана Ходченкова пережили революцию

Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Светлана Ходченкова пережили революцию

Леонид Бичевин

Валерия Ланская

Юлия Паршута

Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Светлана Ходченкова пережили революцию
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Юлия Снигирь представила читателям новое издание романа «Хождение по мукам»

Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Филипп Киркоров прокомментировали секс-скандалы в Голливуде

Блеск и нищета красных дорожек: Светлана Ходченкова, Анджелина Джоли и Паулина Андреева
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьераРоссийские сериалыстиль
персоны
Леонид БичевинВалерия ЛанскаяАндрей МерзликинСами НасериЮлия ПаршутаЮлия СнигирьСветлана ХодченковаКонстантин ХудяковАнна Чиповская
фильмы
ТаксиХождение по мукам

фотографии >>
Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Юлия Снигирь
Светлана Ходченкова и Юлия Снигирь
Андрей Мерзликин
Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Светлана Ходченкова пережили революцию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виталий Шаповалов
14 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Шаповалов.
Владимир Барамыков
14 ноября скончался композитор Владимир Барамыков.
Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Владимир Ильин
Алексей Кирилин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Татьяна Новик
Вера Панасенкова
Лев Свердлин
Валерия Бруни Тедески
Жак Гамблен
Мэгги Джилленхол
Берджес Мередит
Маурисио Очман
Стив Рэйлсбэк
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью