Юлия Снигирь, Аня Чиповская и Светлана Ходченкова пережили революцию

15 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ главного революционного сериала этой осени – экранизации романа Алексея Толстого «Хождение по мукам»
. В зале собралось более 2000 зрителей, среди которых был даже французский актер Сами Насери
, сыгравший в культовом фильме «Такси»
.
Фильм публике представили продюсеры канала НТВ, режиссер Константин Худяков
, а также исполнители главных ролей Аня Чиповская
, Юлия Снигирь
, Леонид Бичевин
, Андрей Мерзликин
, Светлана Ходченкова
и другие.
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