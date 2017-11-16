Федор Бондарчук подрался с режиссером Александром Молочниковым

В сети появилось снятое «кем-то украдкой» на телефон видео, на котором режиссер Федор Бондарчук в пылу ссоры с режиссером Александром Молочниковым, угощает последнего выверенным хуком справа, после чего сбивает потерпевшего с ног.
На записи Бондарчук за что-то громко и нецензурно отчитывает Молочникова. По сообщениям СМИ, причиной раздора стали якобы низкие сборы дебютной картины Молочникова «Мифы», в которой Бондарчук сыграл одну из ведущих ролей.
Учитывая, что прокат «Мифов» начался только сегодня, ролик, скорее всего, чуть менее, чем полностью представляет собой вирусную рекламу фильма.
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