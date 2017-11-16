Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Федор Бондарчук подрался с режиссером Александром Молочниковым

16 ноября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
16 ноября 2017
В сети появилось снятое «кем-то украдкой» на телефон видео, на котором режиссер Федор Бондарчук в пылу ссоры с режиссером Александром Молочниковым, угощает последнего выверенным хуком справа, после чего сбивает потерпевшего с ног.

Нападающий

Ролик был опубликован на Telegram-канале «Жизнь насекомых» за подписью: «Режиссер «Мифов» Александр Молочников почувствовал на себе "притяжение" Бондарчука».



На записи Бондарчук за что-то громко и нецензурно отчитывает Молочникова. По сообщениям СМИ, причиной раздора стали якобы низкие сборы дебютной картины Молочникова «Мифы», в которой Бондарчук сыграл одну из ведущих ролей.

Учитывая, что прокат «Мифов» начался только сегодня, ролик, скорее всего, чуть менее, чем полностью представляет собой вирусную рекламу фильма.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Александр Молочников: «Это кино надо смотреть вне контекста, в пятницу вечером с девушкой»

Паулина Андреева перепела песню Натальи Ветлицкой

«Мифы» раскроют все тайны российских звёзд
Поиск по меткам
интернетреклама
персоны
Фёдор БондарчукАлександр Молочников
фильмы
Мифы

фотографии >>
Федор Бондарчук подрался с режиссером Александром Молочниковым фотографии
Федор Бондарчук подрался с режиссером Александром Молочниковым фотографии
Федор Бондарчук подрался с режиссером Александром Молочниковым фотографии
Пострадавший
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виталий Шаповалов
14 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Шаповалов.
Владимир Барамыков
14 ноября скончался композитор Владимир Барамыков.
Вера Вельяминова
12 ноября скончалась актриса Вера Вельяминова.
Борис Ноткин
11 ноября ушёл из жизни Борис Ноткин.

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Владимир Ильин
Алексей Кирилин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Татьяна Новик
Вера Панасенкова
Лев Свердлин
Валерия Бруни Тедески
Жак Гамблен
Мэгги Джилленхол
Берджес Мередит
Маурисио Очман
Стив Рэйлсбэк
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Мифы
комедия
Россия, 2017
Джиперс Криперс 3
боевик, детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Лига справедливости
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Любовь-морковь по-французски
комедия
Франция, 2017
Молодой Годар
биография, мелодрама, экранизация
Франция, 2017
Обитель теней
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2017
Свингер
комедия, мелодрама
Дания, 2016
Субурбикон
комедия, криминальный фильм, мистика
США, 2017
Убийство священного оленя
драма, социальная драма
Великобритания, США, 2017
Чудо
драма, социальная драма, экранизация
США, 2017
С любовью, Винсент
биография, драма
Великобритания, Польша, 2017
Афера доктора Нока
комедия
Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью