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«Я словесно наказывал их»: Дмитрий Дюжев пояснил свои слова о неблагодарных зрителях

16 ноября
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16 ноября 2017
После облетевшего все уголки нашей необъятной родины резюме Дмитрия Дюжева о невежественности российского зрителя, соотечественники предсказуемо подвергли актера критике. Высказался даже Олег Табаков, интерпретировав слова Дмитрия как «дурное воспитание или малую образованность».
Однако Дюжев не стал отказываться от своих слов и беспомощно юлить и оправдываться. Он продолжает стоять на своем.

«Я словесно наказывал их»: Дмитрий Дюжев пояснил свои слова о неблагодарных зрителях

«Зритель думает только о себе. Ни о каких культурных мечтах, образах, темах, люди перестают думать. Я работаю для вашего досуга, чтобы вас развлечь или увлечь, удивить, я рискую жизнью, а потом как благодарность встречаю людей, которые даже не могли ни выслушать, ни оказать внимание» - повторился актер в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Зритель счастлив, рад, что этот, кто для них является не такой, как он, что он становится такой же серостью, такой же массой, таким же зрителем».

Впрочем, актер уточнил, что слова о том, что российские зрители заслуживают «лабуды и туфты» были адресованы не всем россиянам:

«Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 людям экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их».
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«Я словесно наказывал их»: Дмитрий Дюжев пояснил свои слова о неблагодарных зрителях фотографии
«Я словесно наказывал их»: Дмитрий Дюжев пояснил свои слова о неблагодарных зрителях фотографии
«Я словесно наказывал их»: Дмитрий Дюжев пояснил свои слова о неблагодарных зрителях фотографии
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