«Я словесно наказывал их»: Дмитрий Дюжев пояснил свои слова о неблагодарных зрителях

После облетевшего все уголки нашей необъятной родины резюме Дмитрия Дюжева
о невежественности российского зрителя
, соотечественники предсказуемо подвергли актера критике. Высказался даже Олег Табаков
, интерпретировав слова Дмитрия как «дурное воспитание или малую образованность»
.
Однако Дюжев не стал отказываться от своих слов и беспомощно юлить и оправдываться. Он продолжает стоять на своем.
«Зритель думает только о себе. Ни о каких культурных мечтах, образах, темах, люди перестают думать. Я работаю для вашего досуга, чтобы вас развлечь или увлечь, удивить, я рискую жизнью, а потом как благодарность встречаю людей, которые даже не могли ни выслушать, ни оказать внимание»
- повторился актер в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Зритель счастлив, рад, что этот, кто для них является не такой, как он, что он становится такой же серостью, такой же массой, таким же зрителем»
.
Впрочем, актер уточнил, что слова о том, что российские зрители заслуживают «лабуды и туфты» были адресованы не всем россиянам:
«Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 людям экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их».
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