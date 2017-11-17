Настасья Самбурская заменила Елену Летучую и вышла замуж

Большие и приятные перемены произошли на днях в жизни Настасьи Самбурской
. 15 ноября актриса опубликовала в своем Инстаграме снимок
, свидетельствующий о том, что она вышла замуж за 25-летнего актера Кирилла Дыцевича
.
«Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Диточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю»
- прокомментировала фото Настасья, походя ответил на все вопросы, которые могли бы возникнуть в связи с этой новостью.
В этот же день стало известно, что Настасья сменит Елену Летучую
на посту ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Об этом сообщил директор канала Николай Картозия
популярным способом - на своей странице в Инстаграме
. В том числе Картозия рассказал о развитии конфликта
с Еленой Летучей после известий о ее переходе на Первый канал
.
«1. Вот уже год Настасья работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка». У меня было время хорошо узнать ее, присмотреться. И знаете что - в ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту «Ревизорро»: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат.
2. Теперь по поводу Лены Летучей. Я люблю Лену. И вновь хочу сказать в ее адрес слова благодарности и любви. Ревизорами не рождаются. Но именно ее несколько лет назад я выбрал на эту роль. Тогда она еще не была королевой СанПиНов, белокурой бестией чистоты и порядка. Кастинг был огромный, но именно в ней я увидел подлинное чувство - она необычайно остро реагировала на любое проявление несправедливости.
А ведь именно это, а не пол, возраст, длина ног или цвет волос, является определяющим качеством для того, чтобы тебя выбрали на роль ревизорро. И чутье тогда меня не обмануло. Лена и придуманный нашими коллегами формат «Ревизорро» так здорово совпали, так дополнили друг друга, что теперь можно смело говорить о целой «эпохе Летучей» в жизни проекта Ревизорро.
3. Наступает новая эпоха. Год назад Лена приняла решение завершить свою карьеру в «Ревизорро». И публично сообщила об этом зрителям Пятницы. С тех пор целый год мы находились в поиске нового "ревизорро". Мы даже провели состязание «Школа ревизорро», но никто из ее выпускников вам не приглянулся. Вы проголосовали против воспитанников «Школы». Сама Лена Летучая сейчас ведет новую программу. Она выбрала главный, судя по цифре «1» в названии, телеканал страны. И мы, ее друзья и коллеги, за нее ужасно рады, потому что считаем, что именно там ее заслуженное место».
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