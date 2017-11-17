Анджелина Джоли выступила с речью о насилии

Голливудская актриса и, по совместительству, посол доброй воли Организации Объединенных Наций Анжелина Джоли
высказала свою позицию насчет сексуального насилия во время первой сессии в рамках министерской конференции ООН в Ванкувере.
16 ноября в своей речи, посвященной одной из самых актуальных тем последних двух месяцев, она не могла не затронуть нашумевшие скандалы Голливуда.
«Сексуальное насилие происходит повсюду — в той отрасли, где я работаю, в бизнесе, в университетах, в политике, в армии... Слишком часто подобные преступления против женщин замалчивали или высмеивали, говоря о том, что именно женщина виновата в случившемся, что она не может контролировать себя или страдает от чрезмерного сексуального влечения»
, - отметила Джоли.
По словам актрисы, сексуальное насилие препятствует борьбе за равноправие между мужчинами и женщинами.
«Это дешевле пули, но последствия те же»
- заявила Анжелина.
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