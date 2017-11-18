Ольга Бузова подарила Саре Джессике Паркер свои песни

16 ноября новоиспеченная певица российской эстрады Ольга Бузова
побывала на московской презентации нового аромата Сары Джессики Паркер
Stash SJP Prive, который актриса лично представила в России.
Благодаря своей сумасшедшей
непосредственности, которой позавидовал бы скромный Дмитрий Дюжев
популярности Ольга сумела перешагнуть через дикую орду поклонников актрисы и пообщаться с ней вне очереди. Воспользовавшись случаем, Бузова подарила Саре Джессике свой дебютный музыкальный альбом и пуанты.
«Сегодня встретилась с прекрасной Сарой Джессикой Паркер, нервничала, как маленькая девочка...Как же я люблю её и её героиню из сериала и фильмов «Секс в большом городе!»Она такая крутая и такая простая там, как мы все с вами девочки! Верит в любовь и мечтает встретить того самого «Мужчину мечты»... и встречает. Мы поговорили с Сарой, обсуждая наши всякие женские штучки, я подарила ей свой дебютный альбом «Под Звуки Поцелуев» и пуанты. Сара в детстве мечтала стать балериной и танцевать в Москве Большом театре. Спасибо тебе огромное за приглашение на встречу, как я уже тебе сказала, ты безумно позитивная и такая открытая! И спасибо за подарок, теперь обещаю пахнуть ароматом от тебя!»
, - поделилась Ольга Бузова на своей страничке в Инстаграме
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