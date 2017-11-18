Украинские экстремисты сорвали концерт Райкина в Одессе

17 ноября украинские радикалы сорвали в Одессе выступление художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Актер должен был выступить с моноспектаклем в Одесском Академическом Украинском Музыкально-Драматическом Театре имени Василько.
В начале выступления в зал ворвались 20 человек под предводительством бывшего главы одесского филиала «Правого сектора» (экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России) Сергеем Стерненко и принялись скандировать националистические лозунги во славу Украины и вопрошать у Райкина «Чей Крым?». Основная претензия активистов к Райкину состояла в том, что в 2014 году он поддержал действия России в Крыму.
В сложившейся ситуации Константин Райкин вынужден был покинуть сцену. Как это ни странно, зрители, добровольно заплатившие за билеты на концерт и так же добровольно этот концерт посетившие, не одобрили действий экстремистов и не поддержали их инициативу. Зрители аплодисментами пытались вернуть артиста на сцену и довольно долго отказывались покидать зал, несмотря на то, что спектакль был безвозвратно сорван. Между экстремистами и зрителями произошел полный взаимных претензий и оскорблений диалог. Активисты негодовали по поводу того, что их земляки пришли аплодировать представителю нации "узурпаторов". А зрители на это отвечали «вы позорите Украину» и много других обидных слов.
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