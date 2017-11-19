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Дмитрий Дюжев рассказал, почему он не ушел в монастырь

19 ноября
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19 ноября 2017
Новый герой скандальной хроники Дмитрий Дюжев поделился своей жизненной историей в программе «Судьба человека». Семейные утраты, переломные моменты в судьбе, женщины, оставившие след в жизни Дюжева и последний скандал – обо всем этом актер поговорил с Борисом Корчевниковым.

Дмитрий Дюжев рассказал, почему он не ушел в монастырь

Свою историю Дмитрий начал с рассказа о тяжелой болезни и смерти родной сестры. Именно тогда наступил важный переломный момент, когда он всерьез задумался о своем предназначении.
«На тот момент я понял, что всё, что я делаю – это ничтожно. Что это всё ради чьей-то забавы. Во время зрительского досуга артист занимает это место и развлекает людей. Этого я в жизни хочу? Людей развлекать что ли? Нет, конечно», - сказал Дюжев.
Пообщавшись на беспокоящие его темы с духовным наставником, он в первый раз задумался о монашестве и пошел петь в клирос. Ему даже довелось некоторое время пожить в монастыре, пока настоятель не «благословил его на служение женщине».

По словам Дюжева, он не позволял себе сожительствовать с дамами, пока не встретил ту единственную. На этом тернистом пути к семейному счастью актеру встречалось много женщин. Среди них была и Жанна Фриске, с которой у Дмитрия была «горячая эмоциональная дружба».
«Жаник – она чудо природы. Она никогда не грустила. Было такое ощущение, как будто у нее никогда не было проблем», - отметил Дюжев.
Следующей ступенью была актриса Наталья Швец.
«Наташа так сильно любила, что я задохнулся о ее любви», - признался актер.

Дмитрий Дюжев рассказал, почему он не ушел в монастырь

Наконец Дмитрий рассказал и об истории знакомства со своей женой Татьяной – тогда еще простой московской девушкой - на концерте Мадонны в Лужниках. Говоря о ней, он не переставал использовать пушкинские строки и восхищаться своей Татьяной.

В конце передачи Корчевников всё-таки поднял вопрос, касающийся недавнего скандала, в центре которого оказался Дюжев.

«Вообще, возмущению моему не было предела! В чем тогда смысл моей профессии?! Ты идешь на риски во время съемок ради телезрителей, чтобы они были поражены твоим профессионализмом. Умри, но сделай! И я так живу, так работаю. Оказавшись в такой ситуации, ты понимаешь народную ненависть к тем, кто живет чуть лучше. А вот если ты сопьешься или у тебя случится что-нибудь плохое — вот тогда русская душа растает, и все начнут говорить: «Бедненький, пропал, да…», - прокомментировал ситуацию актер.

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Дмитрий Дюжев рассказал, почему он не ушел в монастырь фотографии
Дмитрий Дюжев рассказал, почему он не ушел в монастырь фотографии
Дмитрий Дюжев рассказал, почему он не ушел в монастырь фотографии
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