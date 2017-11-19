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Бен Аффлек попросил прощения у женщин, к которым приставал

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19 ноября 2017
Актер Бен Аффлек, который ранее критически высказывался в адрес Вайнштейна, недавно сам оказался в центре секс-скандала.
Его коллега Хилари Бертон рассказала, что много лет назад Аффлек делал ей непристойные предложения. Бен, в свою очередь, свою вину признал (как и недавно оскандалившийся Луи Си Кей, испортивший этим себе карьеру).

Бен Аффлек попросил прощения у женщин, к которым приставал

Однако на этом все не закончилось. Вскоре после заявления Бертон с подобными обвинениями выступила визажист Анна-Мари Тендлер.
Во время вечернего шоу The Late Show Бен Аффлек высказался относительно обвинений в свой адрес:
«Одна женщина обвинила меня в том, что я дотронулся до ее груди, когда обнимал ее. Я этого не помню, но приношу извинения за свое поведение. Не думаю, что женщины врут или придумывают это. Мы, мужчины, должны быть осторожнее в своих действиях. Мы не должны уходить от проблем, мы должны их решать. Я считаю, что женщины должны чувствовать поддержку с нашей стороны. К сожалению, проблема сексуального насилия есть не только в Голливуде, но и во многих других сферах деятельности. Здорово, когда примеры других вдохновляют всех подвергшихся насилию найти в себе силы и рассказать о случившемся», — сказал актер.

«Я думал, я понимаю проблему… но правда в том, что не понимаю. Я не понимал, каково это, когда тебя лапают, пристают к тебе, перебивают на полуслове, платят меньше и приуменьшают значение всего, что ты делаешь. У меня как у мужчины есть масса привилегий, позволяющих мне не сталкиваться с тем, с чем сталкиваются ежедневно женщины».
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Бен Аффлек попросил прощения у женщин, к которым приставал фотографии
Бен Аффлек попросил прощения у женщин, к которым приставал фотографии
Бен Аффлек попросил прощения у женщин, к которым приставал фотографии
Бен Аффлек попросил прощения у женщин, к которым приставал фотографии
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