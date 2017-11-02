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Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа

2 ноября
2017 год
2017
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2 ноября 2017
2 ноября в прокат выходит фильм «Джунгли» с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. И нет, это не приквел к фильму «Человек - швейцарский нож», хотя исходные (Рэдклифф, лес) позволяют заподозрить эту связь. «Джунгли» снят по мотивам книги израильского путешественника Йосси Гинсберга «Затерянные в джунглях. Правдивый душераздирающий рассказ о приключениях и выживании». В начале 1980-х Йосси махнул в Южную Америку и чуть не отдал богу душу, скитаясь три недели в полном одиночестве по боливийской сельве. О том, как Йосси оказался в этой плачевной ситуации и каким образом выпутался из нее, можно узнать, посмотрев фильм. А мы пока поговорим о Дэниэле Рэдклиффе. Он заслужил.

Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа

После завершения поттерианы казалось, что Рэдклиффу суждено остаться заложником одной роли, вечным «мальчиком, который выжил» в поединках с Волдемортом. Но сейчас настали немного другие времена. К актерам все еще липнет амплуа, но только не формат. За последние десять лет телевидение (в том числе, кабельное) проникло в кинотеатры. Раньше такой формат как сериал погружался на дно актерской фильмографии с каждой новой ступенькой карьерного роста. Эта веха в жизни артиста отправлялась в дремучее полузабытое прошлое, к которому стыдно было бы вернуться, однажды вырвавшись в полнометражный прокат. А сегодня сериалы и саги украшают собой верхние строчки резюме самых востребованных актеров. Сегодня зрителю нужны фильмы, герои которых ежегодно будут возвращаться к нему в назначенный час. Сегодня карьеру коллеги Рэдклиффа по поттериане Роберта Паттинсона ничуть не портит многолетнее томное присутствие в кадре «Сумерек». Паттинсон штурмует не только Санденс, но и Канны, снявшись у Кроненберга, Мишо и Херцога. И раз уж Паттинсон не превратился на всю жизнь в вампира, то и у Рэдклиффа не выросла на лбу волшебная палочка.
Кино-Театр.ру решил вспомнить 5 ролей Дэниэла Рэдклиффа, которыми он доказал, что может если и не всё, то многое.

Записки юного врача

Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа

Первая настоящая и весьма удачная попытка Рэдклиффа вырваться на незнакомую территорию в неожиданном амплуа - главная роль в комедийном британском сериале «Записки юного врача». Развесистая клюква, украшенная «Калинкой-Малинкой» и «Валенками», снятая по мотивам произведения Михаила Булгакова, поминутно срывалась в водевильную пошлость, но тем и была хороша. Редклиффа, сыгравшего врача в юности, подстраховывал в кадре Джон Хэмм - повзрослевший врач-морфинист. И сложно себе представить двух более разных персонажей. Хэмм, при том, что ему приходилось неоднократно играть в комедиях, олицетворяет собой такие качества как размеренность и вальяжность. Его герой из какого-то более-менее похожего на реальность 1917 года вглядывается в себя 20-летней давности. И там он видит образцового невротика Рэдклиффа, персонажа почти мультипликационного, который дергается и тараторит, находясь в состоянии перманентного испуга и удивления. А на фоне - русская сусальная глубинка, вечная снежная буря, циничный персонал медпункта и безграмотные пациенты. Где-то за кадром танцует медведь, подыгрывая себе на балалайке.
Судя по некоторым интервью Рэдклиффа, он просто такой человек сам по себе - одна сплошная судорога и спазм. И эти его качества, как выяснилось, очень хорошо работают не в сказках про волшебников и не в драме про взросление, а в комедийном жанре. После «Записок», в каком бы фильме не появлялся Рэдклифф, за ним неизменно шуршит шлейф комедии.

Человек - швейцарский нож

Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа

Впрочем, Рэдклиффу даже не обязательно двигаться и что-то говорить, чтобы суметь насмешить зрителей. В фильме «Человек - швейцарский нож» Дэниэл сыграл хронически газующий многофункциональный труп. И начинать тут надо, конечно, с того, что актеру хватило чувства юмора и любопытства, чтобы принять участие в этой авантюре про одиночество и пердеж.
Оказавшийся отрезанным от цивилизации Хэнк (Пол Дано), потеряв всякую надежду, собирается повеситься, когда волнами к берегу его «острова» прибивает труп парня. Труп безостановочно пускает газы, благодаря чему оседлавший его Хэнк обретает способность передвигаться по воде со скоростью моторной лодки. Хэнк дает трупу имя Мэнни и пускается с ним в путь в поисках цивилизации. По дороге Мэнни прорезавшимся голосом задает Хэнку «глупые вопросы», а Хэнк, отвечая на них, закрывает гештальт.
Этот эксперимент может вызывать какие угодно чувства, но факт есть факт - неподвижный Рэдклифф с немигающим взглядом умудрился переиграть замечательного актера Пола Дано. Минимум средств, максимум выразительности.

Рога

Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа

Еще одна авантюра Рэдклиффа - главная роль в фильме Рога, одноименной экранизации романа Джо Хилла (сын Стивена Кинга). Герой Рэдклиффа Иг Пэрриш просыпается как-то утром после очередной попойки со страшной головной болью и нащупывает у себя на лбу режущиеся рога. Люди вокруг странно начинают себя вести, вываливая на Ига все свои скабрезные мысли и тайны, и как будто не видят в его рогах ничего противоестественного.
Книгу Хилла нельзя назвать смешной. Да, автор кое-где шутит про то, что Сатана был первым супергероем, но в остальном это достаточно грустный мистический детектив с элементами ужаса про парня, который распутывает загадочное убийство своей возлюбленной. И чем ближе к финалу, тем невероятнее и муторнее становится эта история. Режиссер Александр Ажа решил сделать первую часть этого фильма комедией, и, пожалуй, это лучшая часть фильма, не в последнюю очередь благодаря Рэдклиффу. Ему с натяжкой дается драма, но комедия абсурда - с полпинка. Невозможно смешные сцены с походами рогатого Рэдклиффа по врачам, где он с обычным затравленным выражением на лице выслушивает от окружающих шокирующие сальности и силится понять, почему от осмотра рогов доктор резко перешел к сексу с медсестрой.

«Дружба и никакого секса?»

Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа

Романтическая комедия про молодого человека, который застрял во френдзоне и большую часть фильма отчаянно пытается делать вид, что ему там неплохо. А также доказать себе и друзьям, что дружба между мужчиной и женщиной его мечты возможна.
При том, что у Рэдклиффа очень яркая и достаточно приятная наружность, до ролей героев-любовников ему очень далеко. Потому что лицом своим он пока что умеет пользуется только в спектре «отчаяние - брезгливость - ужас - уязвимость - страдание». И даже, когда он смеется, в его смехе слышится отчаяние. Мелодрама и Рэдклифф - это пока что так же странно, как выше упомянутая дружба. Но элементы комедии и слегка неуклюжий (и нервный) герой позволяют Рэдклиффу вписаться в этот формат и существовать в нем более-менее органично.

Абсолютная власть

Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа

К 2016 году Рэдклифф созрел до роли сотрудника ФБР под прикрытием. Затюканный специалист по арабским странам Нэйт Фостер получает на службе неожиданное предложение побриться налысо и позиговать в компании нео-нацистов. И после непродолжительных сомнений, посмотрев страшные видео и выпив водки, Нейт принимает это предложение. Вместе с волосами он сбривает свою природную застенчивость и заикание, легко и непринужденно навязывается в друзья к банде скинхэдов, делает дурацкую татуировку и докладывает обо всем начальнице (Тони Колетт). «Власть» ни в коем случае не похож на «Удостоверение» (1995) - один из мощнейший фильмов на схожую тему. Он всю дорогу балансирует, как якобы и герой, которому положено в какой-то момент попутать стороны. Вроде драма, вроде тема такая объемная и сложная, но присутствие Рэдклиффа добавляет происходящему легкий налет комедии. И не совсем понятно, является ли это намерением режиссера, или просто так получилось. При том, что бесспорно, актер является чуть ли не единственным (ну помимо Колетт и Трейси Леттса) преимуществом этой ленты.
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Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа фотографии
Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа фотографии
Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа фотографии
Труп, бес и герой Булгакова: необычные роли Дэниэла Рэдклиффа фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   2.11.2017 - 07:26
А мне понравился Рэдклифф в "Записках юного врача". Случайно попались серии года 3 назад. читать далее>>
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