Харрисон Форд спас жертву автомобильной катастрофы

19 ноября на одной из калифорнийских трасс 75-летний Харрисон Форд
помог жертве автокатастрофы. Девушка не справилась с управлением автомобиля, который в результате вылетел в кювет. Проезжавший мимо Форд остановился, помог пострадавшей выбраться из поврежденного автомобиля и дождался вместе с ней приезда скорой помощи.
Это не первый раз, когда Форд приходит на помощь незнакомцам. В 2000 году актер вылетел на своем вертолете (Форд - заядлый пилот) и спас жизнь туристке, затерявшейся в горах штата Айдахо. А через год на все том же вертолете Форд спас 13-летнего бой скаута, который пропал на 18 часов неподалеку от национального парка Йеллоустоун в штате Уайоминг.
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