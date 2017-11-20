Имя первенца Андрея Малахова выбирали телезрители

Недавно телеведущий Андрей Малахов
и его супруга Наталья Шкулева впервые стали родителями
. У пары родился сын, имя которому родители не придумали заранее. 20 ноября Малахов посвятил выпуск программы «Прямой эфир» своему новорожденному сыну, устроив голосование среди телезрителей. Им предстояло выбрать имя для его первенца.
В ходе голосования вперед вырвались два имени: Николай (в честь отца Андрея Малахова) и Александр (в честь Александра Невского). За имя Александр проголосовало 75 процентов телезрителей. На каком выборе остановят свой выбор родители, станет известно через пару дней.
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