Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали

Очередной жертвой голливудских домогательств оказалась актриса Натали Портман
. На фестивале Vulture в Лос-Анджелесе она призналась, что на протяжении всей своей карьеры сталкивалась с харассментом.
«Когда я услышала все эти новости, я подумала поначалу, что мне невероятно повезло, что у меня такого никогда не было. Но потом, хорошенько поразмыслив, я сообразила: да, напрямую я не сталкивалась с насилием, но с дискриминацией и разными формами харассмента я сталкивалась на протяжении всей моей карьеры. И внезапно от мысли, что со мной такого не случалось, я пришла к пониманию, что со мной как раз таки такое случалось сотни раз»
, — заявила Портман.
Покопавшись в воспоминаниях, актриса рассказала о случае, когда была приглашена продюсером на борт частного самолета (не чай попить, разумеется).
«Когда я пришла, нас оказалось всего двое, и нас ждала всего одна кровать. Да, ничего не произошло, ко мне не приставали. Я сказала, что мне некомфортно в этой ситуации, и меня услышали. Но сам факт! Это было ненормально, понимаете? Подобная ситуация — это неприемлемо, это манипуляция. Я была напугана. Но каждая женщина, которая идет ночью одна по улице, чувствует себя напуганной. Не думаю, что мужчины понимают, каково это»
, — поведала Портман.
Уже многие голливудские звезды заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна
. Недавно в домогательствах также обвинили комика Луи Си Кея
и актера Бена Аффлека
, которые, в свою очередь, вину признали
.
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