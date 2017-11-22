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Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали

22 ноября
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22 ноября 2017
Очередной жертвой голливудских домогательств оказалась актриса Натали Портман. На фестивале Vulture в Лос-Анджелесе она призналась, что на протяжении всей своей карьеры сталкивалась с харассментом.

Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали

«Когда я услышала все эти новости, я подумала поначалу, что мне невероятно повезло, что у меня такого никогда не было. Но потом, хорошенько поразмыслив, я сообразила: да, напрямую я не сталкивалась с насилием, но с дискриминацией и разными формами харассмента я сталкивалась на протяжении всей моей карьеры. И внезапно от мысли, что со мной такого не случалось, я пришла к пониманию, что со мной как раз таки такое случалось сотни раз», — заявила Портман.

Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали

Покопавшись в воспоминаниях, актриса рассказала о случае, когда была приглашена продюсером на борт частного самолета (не чай попить, разумеется).

«Когда я пришла, нас оказалось всего двое, и нас ждала всего одна кровать. Да, ничего не произошло, ко мне не приставали. Я сказала, что мне некомфортно в этой ситуации, и меня услышали. Но сам факт! Это было ненормально, понимаете? Подобная ситуация — это неприемлемо, это манипуляция. Я была напугана. Но каждая женщина, которая идет ночью одна по улице, чувствует себя напуганной. Не думаю, что мужчины понимают, каково это», — поведала Портман.

Уже многие голливудские звезды заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Недавно в домогательствах также обвинили комика Луи Си Кея и актера Бена Аффлека, которые, в свою очередь, вину признали.
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Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали фотографии
Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали фотографии
Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали фотографии
Натали Портман вспомнила, что к ней постоянно приставали фотографии
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