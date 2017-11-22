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Ченнинг Татум перевоплотился в женщину

22 ноября
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22 ноября 2017
21 ноября вышел новый клип певицы Пинк на песню Beautiful Trauma. Одну из ведущих ролей в свежем видеоролике играет Ченнинг Татум, которому пришлось предстать в неожиданном образе.

Ченнинг Татум перевоплотился в женщину

Сюжет клипа, в котором Ченнинг и Пинк играют традиционную супружескую пару, кажется, повествует о скрытых желаниях и растущей фрустрации от их подавления

Ченнинг Татум перевоплотился в женщину

Режиссером клипа стал Ник Флорез, которому удалось сделать его весьма забавным, красочным и динамичным. А брутального Ченнинга Татума выставить в новом свете.

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Ченнинг Татум перевоплотился в женщину фотографии
Ченнинг Татум перевоплотился в женщину фотографии
Ченнинг Татум перевоплотился в женщину фотографии
Ченнинг Татум перевоплотился в женщину фотографии
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