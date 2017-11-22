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Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал

22 ноября
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22 ноября 2017
Стало известно, что Ольга Бузова в веселой компании Татьяны Васильевой, Софико Шеварнадзе, Юлии Барановской и Елены Абитаевой будет вести передачу «Бабий бунт» на Первом канале.

Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал

«Я рада присоединиться к семье Первого канала и стать его частью! Программа «Бабий бунт» — это только начало, скоро будет ещё очень много всего интересного!», — прокомментировала Бузова приятную новость.

Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал

После того, как информация о новой должности Ольги просочилась в интернет, поклонники звезды запаниковали. Появились слухи, что она собирается бросить «Дом-2» и насовсем уйти с телеканала ТНТ. Однако Бузова вовремя успокоила своих фанатов и заявила, что им не стоит волноваться – новая должность никак не скажется на ее работе на ТНТ.

Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал

«Моя жизнь уже 13 лет связана с этим каналом. Здесь моя семья, и я никуда не собираюсь уходить! Я люблю свою работу, люблю „Дом-2“, люблю родной канал. А Первый — это новая ступень в моей карьере телеведущей!», — отметила Ольга.
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Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал фотографии
Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал фотографии
Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал фотографии
Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал фотографии
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