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Елена Летучая раскрыла горькую правду о работе в «Ревизорро»

23 ноября
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23 ноября 2017
Елена Летучая сменила «Пятницу!» на Первый канал, где теперь ведет проект «Летучий отряд». Новым «Ревизорро» стала Настасья Самбурская, ну а Елена делится с журналистами воспоминаниями о сложностях, с которыми сталкивается «стражник чистоты».

Елена Летучая раскрыла горькую правду о работе в «Ревизорро»

Летучая рассказала, что пришла в журналистику, чтобы помогать людям. Ей всегда хотелось заниматься чем-то более значимым, чем работа в «Ревизорро». Первый канал предоставил Елене такую возможность, и теперь «Летучий отряд» дает телеведущей возможность делать то, что ей нравится.

По словам Летучей, все четыре года она работала в «Ревизорро» просто на износ.

«Восемь дней подряд находилась в командировках, на мне вечно экономили, я жила в непотребных гостиницах. Самой большой наградой было ночевать дома в своей кровати», — поделилась телеведущая.

Елена Летучая раскрыла горькую правду о работе в «Ревизорро»

Также Елена заявила, что такая кочевая жизнь – не для нее.

«Наелась большой ложкой. Я пришла в программу, когда мне было 34 года, еще были силы, задор. Но когда во все это окунулась, когда поняла, какая это адская работа, как она порой неблагодарно поворачивается к тебе задом… Еще и моя безопасность была под угрозой», — рассказала Летучая.

Елена Летучая раскрыла горькую правду о работе в «Ревизорро»

На хрупкие плечи телеведущей легла большая ответственность. По ее словам, в некоторых ситуациях Летучая действительно боялась за свою жизнь, но руководство «Пятницы!» долгое время не обеспечивало ей безопасность.

«Мне нанимали сотрудников ЧОПа непосредственно на местах. Но они порой боялись владельцев заведений, которые мы проверяли. В Смоленске моя охрана просто сбежала, увидев хозяина ресторана», — отметила Елена.
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Елена Летучая раскрыла горькую правду о работе в «Ревизорро» фотографии
Елена Летучая раскрыла горькую правду о работе в «Ревизорро» фотографии
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