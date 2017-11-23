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Тина Далакишвили снялась в клипе Ильи Найшуллера

23 ноября
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23 ноября 2017
Режиссер фильма «Хардкор» и клипов группировки Ленинград на песни «Кольщик» и «Вояж» Илья Найшуллер вообще-то музыкант выпустил со своей группой Biting Elbows новую песню «Love Song».

Тина Далакишвили снялась в клипе Ильи Найшуллера

Клип для Найшуллера снял режиссер Ладо Кватания (чью короткометражку «Первый» можно будет посмотреть 24 ноября на фестивале короткометражного кино Potential Fest в Санкт-Петербурге). Он же написал сценарий. Главную роль в клипе сыграла грузинская актриса Тина Далакишвили, которую мы в последнее время видели везде. Героиня Тины находит способ вернуться в застывшее прошлое, где ее зазноба спит беспробудным сном и позволяет делать с собой, что угодно.

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Тина Далакишвили снялась в клипе Ильи Найшуллера фотографии
Тина Далакишвили снялась в клипе Ильи Найшуллера фотографии
Тина Далакишвили снялась в клипе Ильи Найшуллера фотографии
Тина Далакишвили снялась в клипе Ильи Найшуллера фотографии
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