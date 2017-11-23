Тина Далакишвили снялась в клипе Ильи Найшуллера

Режиссер фильма «Хардкор»
и клипов группировки Ленинград на песни «Кольщик» и «Вояж» Илья Найшуллер
вообще-то музыкант
выпустил со своей группой Biting Elbows новую песню «Love Song».
Клип для Найшуллера снял режиссер Ладо Кватания
(чью короткометражку «Первый» можно будет посмотреть 24 ноября на фестивале короткометражного кино Potential Fest в Санкт-Петербурге
). Он же написал сценарий. Главную роль в клипе сыграла грузинская актриса Тина Далакишвили
, которую мы в последнее время видели везде. Героиня Тины находит способ вернуться в застывшее прошлое, где ее зазноба спит беспробудным сном и позволяет делать с собой, что угодно.
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