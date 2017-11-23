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Ольга Дроздова выходит в свет в сопровождении сына

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23 ноября 2017
22 ноября в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Легенда о Коловрате». Фильм публике представили режиссер Джаник Файзиев, исполнители главных ролей Илья Малаков, Александр Цой, Александр Ильин, Виктор Проскурин, Алексей Серебряков и Ольга Дроздова.

Джаник Файзиев

Илья Малаков

Ольга Дроздова выходит в свет в сопровождении сына

Виктор Проскурин

Александр Цой

Александр Ильин мл

Алексей Серебряков

Фильм рассказывает о рязанском воеводе Евпатии Коловрате (Илья Малаков), бросившего с малой дружиной вызов ордам хана Батыя (Александр Цой). Ну то есть это как «300 спартанцев» по-древне-русски.

«Мы пытались рассказать такую историю, чтобы зритель на эмоциональных качелях подлетал от невероятной нежности до беспокойства за героев. Участвовал в невероятном экшне, находился внутри него: пролетал под мечами, видел настоящих сильных людей, красивые отношения. И беспокоился за то, как наш главный герой справится с навалившейся на него ответственностью» - отметил Джаник Файзиев.

Среди первых зрителей фильма были: певица Нюша, Александр Олешко, Рената Пиотровски, Илья Бачурин, Константин Эрнст, Илья Глинников, Ренат Давлетьяров и Женя Малахова, Александр Михайлов и другие.

Илья Глинников

Александр Олешко

Нюша

Александр Михайлов

Рената Пиотровски
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фильмы
300 спартанцевЛегенда о Коловрате

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