Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения

Голливудский «фестиваль» обвинений звезд в сексуальных домогательствах, хедлайнером которого является продюсер Харви Вайнштейн
, набирает новые обороты. На этот раз по животрепещущей теме высказалась актриса Ума Турман
.
Поспешив поздравить своих подписчиков в Инстаграме с Днем Благодарения, Турман не смогла удержаться от упоминания о Ванштейне. Задержку своего гневного комментария актриса объяснила тем, что ей нужно было время, дабы поумерить свой пыл.
«Я говорила, что была очень зла, и у меня были на то причины. Я хочу всех вас поздравить с Днем Благодарения. Всех, кроме тебя, Харви, и тех, кто тебя покрывал. Ты заслуживаешь пули!»
, — написала Турман.
Ей довелось поработать с Харви над картиной «Криминальное чтиво»
и двумя частями «Убить Билла»
.
Свои истории о домогательствах Вайнштейна поведали многие голливудские актрисы. Среди них и Анджелина Джоли
, которая также подняла вопрос о насилии на конференции ООН
. Недавно в домогательствах также обвинили комика Луи Си Кэя
и актера Бена Аффлека, которые, в свою очередь, вину признали.
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