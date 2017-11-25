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Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения

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25 ноября 2017
Голливудский «фестиваль» обвинений звезд в сексуальных домогательствах, хедлайнером которого является продюсер Харви Вайнштейн, набирает новые обороты. На этот раз по животрепещущей теме высказалась актриса Ума Турман.

Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения

Поспешив поздравить своих подписчиков в Инстаграме с Днем Благодарения, Турман не смогла удержаться от упоминания о Ванштейне. Задержку своего гневного комментария актриса объяснила тем, что ей нужно было время, дабы поумерить свой пыл.

«Я говорила, что была очень зла, и у меня были на то причины. Я хочу всех вас поздравить с Днем Благодарения. Всех, кроме тебя, Харви, и тех, кто тебя покрывал. Ты заслуживаешь пули!», — написала Турман.

Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения

Ей довелось поработать с Харви над картиной «Криминальное чтиво» и двумя частями «Убить Билла».

Свои истории о домогательствах Вайнштейна поведали многие голливудские актрисы. Среди них и Анджелина Джоли, которая также подняла вопрос о насилии на конференции ООН. Недавно в домогательствах также обвинили комика Луи Си Кэя и актера Бена Аффлека, которые, в свою очередь, вину признали.
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Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения фотографии
Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения фотографии
Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения фотографии
Ума Турман пожелала Вайнштейну пулю в День Благодарения фотографии
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