Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль

Новости кино
Новости кино
Гран-при завоевала картина болгарского режиссёра Ралицы Петровой «Безбожница».
Лайфстайл
Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я
Лайфстайл
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Новости кино
Биографическая лента Мэтью Хейнемана расскажет о военной журналистке Мэри Колвин.
Фестивальная колонка
Итоги фестиваля короткометражного кино
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Ролики фильмов
Невероятное - возможно. Юная Мег Мурри путешествует сквозь пространство и время, чтобы найти отца.
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Ролики фильмов
Ура! Мистер Исключительный и его родственники возвращаются!
Дозорные
Рецензии на фильмы
Майкл Фассбендер в слабом триллере по Ю Несбё
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