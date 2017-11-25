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Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль

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25 ноября 2017
Недавно актриса Марина Александрова предстала перед фотографами в совершенно необычной роли – великой и ужасной Круэллы де Виль. Образ диснеевской злодейки из серии фильмов и мультфильмов «101 далматинец» она представила в рекламной кампании новой коллекции DressOne x Disney.

Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль

Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль

Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль

Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль

Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль

Марина Александрова примерила образ Круэллы де Виль
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