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Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам

25 ноября
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25 ноября 2017
Канал Mammy.tv представил специальный проект «Спасибо, МАМА!», приуроченный ко Дню Матери. В проекте уже приняли участие многие звезды российского шоу-бизнеса.

Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам

«Спасибо, МАМА!» - это небольшие видео рассказы, в которых люди говорят самые искренние и светлые слова благодарности своим мамам», - поделились организаторы флешмоба.

Актеры, певцы и телеведущие вспомнили самые трогательные моменты, которые им подарили мамы, выразили самые искренние слова любви, нежности и благодарности и поделились ими со всем миром.

«Мам, я хочу пожелать тебе всего самого доброго, что есть на этой земле. А самое главное, конечно, себе хочу пожелать видеть тебя чаще. Гораздо чаще, чем я делаю это. Я очень тебя люблю. И вообще тебя зовут Любовь – это о многом говорит. Поэтому я очень счастливый человек, что меня родила Любовь. Сама Любовь!», - обратился к своей маме Александр Ревва.

Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам

«Мама посвятила мне всю свою жизнь, поэтому для меня вообще самое главное – если я что-то сделаю, моя мама будет мною гордиться или нет? Я хочу, чтобы ты была у меня самая-самая счастливая на этом свете. Я сделаю для этого все. Я очень тебя люблю, спасибо тебе за все!», - поздравила маму Мария Кожевникова.

Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам

Также своими историями и эмоциями поделились Катерина Шпица, Павел Деревянко, Андрей Разыграев, Анита Цой, Дарья Руденок, Юлианна Караулова и Елена Летучая.

Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам

Участником может стать каждый из вас! Запишите на камеру мобильного телефона видеообращение к своей маме или выложите в свою социальную сеть детскую фотографию с мамой, подпишите ее словами благодарности и обязательно добавьте хэштэг #СПАСИБОМАМА.
И пусть весь мир узнает о вашей любви!
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Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам фотографии
Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам фотографии
Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам фотографии
Александр Ревва, Мария Кожевникова и Павел Деревянко поздравили своих мам фотографии
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