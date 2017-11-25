Евгений Кулаков и его жена рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов

Актер Евгений Кулаков
, известный по роли в сериале «Физрук»
, и артистка Ольга Бужор
обратились в программу «Идеальный ремонт» для обустройства квартиры с учетом особенностей их старшего ребенка.
Мальчик страдает ДЦП и аутизмом. Специалисты передачи решили снести стены между гостиной, кухней и прихожей, чтобы мама могла заниматься домашними делами и одновременно наблюдать и за сыном, и за маленькой дочкой.
В ходе ремонта ведущая «Идеального ремонта» Наташа Барбье побеседовала с семьей. Евгений Кулаков и Ольга Бужор откровенно рассказали о том, как они занимаются реабилитацией сына.
«Мы вот, например, задолжали в двух центрах. Меня скоро посадят просто»
, - пошутил актер.
По словам Ольги Бужор, в ситуации с их сыном драгоценное время было упущено, а ведь в лечении детей с подобными проблемами играет роль ранее вмешательство.
«Сегодняшним родителям детей четырех и пяти лет повезло больше - много информации. А когда Илюше было столько же лет, нам очень долго не могли поставить правильный диагноз, не могли разобраться, что это именно аутизм. Плюс, к сожалению, до сих пор предлагают медикаментозное лечение, которое не работает в случае с этим диагнозом. Это доказано наукой. Только поведенческая терапия. Причем, если мы понимаем, что выбранная нами тактика в течение двух недель не дает результата, мы ее меняем»,
- поделилась Ольга.
Творческая семья призвала родителей детей-инвалидов не гнаться за тем, чтобы их ребенок рано начал читать и писать.
«Мы поздно начали, но у нас в последнее время просто замечательные успехи. Илюша сам одевается и раздевается. Недавно научился сам делать чай. Да. Это может смотреться странно, ведь мы радуемся тому, что человек в 13 лет застегнул сандалии. Но это нам дает надежду, что в 20 лет, если мы будем продолжать работать, это будет другое качество жизни»
, - рассказала мама мальчика.
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