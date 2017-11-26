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Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин

26 ноября
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26 ноября 2017
На видеопортале Mammy.tv вышел новый выпуск «Откровенного интервью о самом главном», посвященный дню мам. На этот раз в гостях у Ольги Шелест побывал актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин

В интервью они поговорили об отношениях Дмитрия с семьей, главных женщинах его жизни и, конечно же, поздравили всех мам с праздником. В начале беседы Ольга заявила, что Хрусталева любят мамы, что он очень нравится женщинам, они испытывают какие-то материнские чувства к нему.

«Преимущественно взрослым женщинам, - добавил актер. - Это было вообще мое амплуа, когда я появился на телевидении в 19 лет. Я нравился взрослым женщинам. Отбоя не было!», - отметил Дмитрий.

Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин

Хрусталев признался, что каждый день созванивается с мамой.

«Я не маменькин сынок, но это самый близкий и родной, единственный оставшийся родной человек в моей жизни», - отметил актер.

Когда речь зашла о воспитании Дмитрия, он рассказал, что рос без отца, но стержнем в семье была бабушка.

«Я сразу был мужчиной. Меня сразу две женщины воспитывали как мужчину. Но я все считывал, поэтому я умею вязать на спицах, крючком. Я умею мыть посуду хорошо, полы», - похвастался ведущий.

Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин

Ольга также затронула его отношения с женщинами и задала Дмитрию насущный вопрос: почему же он все еще холост?

«Я не рассекречиваю, где, с кем я встречаюсь, почему и сколько. Я просто не ходил со своими женщинами в ЗАГС», - объяснил актер.

По его словам, этот договор в ЗАГСе только для того, чтобы, в случае развода, отобрать половину нажитого.

«Если я со своей женщиной буду разводиться, я ей оставлю все. Мужчина, уходя из семьи, уходит в трусах и с зубной щеткой»

Разговор зашел и о нашумевших отношениях Дмитрия с актрисой шоу «Comedy Woman» Екатериной Варнавой.

«Катька, я тебя обожаю, люблю. Спасибо, что мы были вместе, спасибо, что ты была в моей жизни!», - обратился к бывшей Хрусталев.

В заключении актер признался, что хочет семью и детей, а также поздравил всех мам с праздником и пожелал здоровья им и их детям.
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Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин фотографии
Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин фотографии
Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин фотографии
Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин фотографии
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