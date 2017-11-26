Дмитрий Хрусталев признался, что он привлекает взрослы женщин

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вышел новый выпуск «Откровенного интервью о самом главном», посвященный дню мам. На этот раз в гостях у Ольги Шелест
побывал актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев
.
В интервью они поговорили об отношениях Дмитрия с семьей, главных женщинах его жизни и, конечно же, поздравили всех мам с праздником. В начале беседы Ольга заявила, что Хрусталева любят мамы, что он очень нравится женщинам, они испытывают какие-то материнские чувства к нему.
«Преимущественно взрослым женщинам,
- добавил актер. - Это было вообще мое амплуа, когда я появился на телевидении в 19 лет. Я нравился взрослым женщинам. Отбоя не было!»
, - отметил Дмитрий.
Хрусталев признался, что каждый день созванивается с мамой.
«Я не маменькин сынок, но это самый близкий и родной, единственный оставшийся родной человек в моей жизни»
, - отметил актер.
Когда речь зашла о воспитании Дмитрия, он рассказал, что рос без отца, но стержнем в семье была бабушка.
«Я сразу был мужчиной. Меня сразу две женщины воспитывали как мужчину. Но я все считывал, поэтому я умею вязать на спицах, крючком. Я умею мыть посуду хорошо, полы»
, - похвастался ведущий.
Ольга также затронула его отношения с женщинами и задала Дмитрию насущный вопрос: почему же он все еще холост?
«Я не рассекречиваю, где, с кем я встречаюсь, почему и сколько. Я просто не ходил со своими женщинами в ЗАГС
», - объяснил актер.
По его словам, этот договор в ЗАГСе только для того, чтобы, в случае развода, отобрать половину нажитого.
«Если я со своей женщиной буду разводиться, я ей оставлю все. Мужчина, уходя из семьи, уходит в трусах и с зубной щеткой»
Разговор зашел и о нашумевших отношениях Дмитрия с актрисой шоу «Comedy Woman» Екатериной Варнавой
.
«Катька, я тебя обожаю, люблю. Спасибо, что мы были вместе, спасибо, что ты была в моей жизни!»
, - обратился к бывшей Хрусталев.
В заключении актер признался, что хочет семью и детей, а также поздравил всех мам с праздником и пожелал здоровья им и их детям.
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