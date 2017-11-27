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Олег Табаков попал в реанимацию

27 ноября
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27 ноября 2017
В понедельник, 27 ноября Олег Табаков был госпитализирован в Москве в отделение реанимации Городской клинической больницы №1 имени Пирогова.

Олег Табаков попал в реанимацию

Врачи диагностировали у актера сепсис — заражение крови возбудителями инфекции. Причина заражения пока неизвестна. Состояние Олега Табакова оценивается как крайне тяжелое.
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Олег Табаков попал в реанимацию фотографии
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