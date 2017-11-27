Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены

Слухи о грядущем мезальянсе в королевской семье появились в СМИ с того самого момента, когда роман принца Гарри и актрисы из сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стал достоянием общественности
. Слухи эти подогревались и некоторыми обстоятельствами. Маркл, несмотря на свое происхождение, вероисповедание и развод в анамнезе, за последние полтора года старательно поддерживала безупречную репутацию. Далее последовало официальное интервью, в котором Меган позволила себе рассказать о романе с принцем
. Потом актриса объявила об уходе из сериала «Форс-мажоры» и переехала в Лондон, чтобы быть поближе к возлюбленному. И не куда-нибудь, а в Ноттингемский коттедж, расположенный на территории Кенсингтонского дворца.
И вот сегодня Кенсингтонский дворец выпустил объявление о том, что Гарри и Меган скоро станут мужем и женой. Свадьба состоится весной 2018 года. Во второй половине дня Гарри и Меган приняли участие в официальном фотоколле во дворце и отправились давать интервью на британском телевидении.
«Его Королевское Высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Остальные детали будут объявлены позже. Его Королевское Высочество и мисс Маркл обручились в Лондоне в начале этого месяца. Принц Гарри уже уведомил об этом Ее Величество Королеву и остальных близких членов семьи. Принц Гарри также получил разрешение и благословение родителей мисс Маркл. Пара будет жить в коттедже Ноттингем в Кенсингтонском дворце»
, - гласит объявление.
Августейшие родственники Его Королевского Высочества уже высказались по поводу помолвки в исключительно положительном ключе.
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