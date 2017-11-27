Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены

27 ноября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
27 ноября 2017
Слухи о грядущем мезальянсе в королевской семье появились в СМИ с того самого момента, когда роман принца Гарри и актрисы из сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл стал достоянием общественности. Слухи эти подогревались и некоторыми обстоятельствами. Маркл, несмотря на свое происхождение, вероисповедание и развод в анамнезе, за последние полтора года старательно поддерживала безупречную репутацию. Далее последовало официальное интервью, в котором Меган позволила себе рассказать о романе с принцем. Потом актриса объявила об уходе из сериала «Форс-мажоры» и переехала в Лондон, чтобы быть поближе к возлюбленному. И не куда-нибудь, а в Ноттингемский коттедж, расположенный на территории Кенсингтонского дворца.

Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены

И вот сегодня Кенсингтонский дворец выпустил объявление о том, что Гарри и Меган скоро станут мужем и женой. Свадьба состоится весной 2018 года. Во второй половине дня Гарри и Меган приняли участие в официальном фотоколле во дворце и отправились давать интервью на британском телевидении.

Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены

«Его Королевское Высочество принц Уэльский рад объявить о помолвке принца Гарри и мисс Меган Маркл. Свадьба состоится весной 2018 года. Остальные детали будут объявлены позже. Его Королевское Высочество и мисс Маркл обручились в Лондоне в начале этого месяца. Принц Гарри уже уведомил об этом Ее Величество Королеву и остальных близких членов семьи. Принц Гарри также получил разрешение и благословение родителей мисс Маркл. Пара будет жить в коттедже Ноттингем в Кенсингтонском дворце», - гласит объявление.

Августейшие родственники Его Королевского Высочества уже высказались по поводу помолвки в исключительно положительном ключе.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Меган Маркл рассказала о романе с Принцем Гарри

Егор Корешков и Юлия Хлынина помолвлены
Поиск по меткам
любовь
персоны
Меган Маркл
фильмы
Форс-мажоры

фотографии >>
Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены фотографии
Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены фотографии
Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены фотографии
Это официально: актриса Меган Маркл и принц Гарри помолвлены фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Владимир Артёмов
Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Миролим Киличов
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Карен Гиллан
Джадд Нельсон
Анна Николь Смит
Мэри Элизабет Уинстэд
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Легенда о Коловрате
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«Цепной пёс»
Ролики фильмов

«Цепной пёс»

Антонио Бандерас, Эдриан Броуди, Джон Малкович и их боевой пес по кличке Де Ниро загнаны полицией в ловушку на складе.