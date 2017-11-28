ревью

Опубликован список лауреатов премии им. В. Черных.

«Аритмия» и «Нелюбовь» номинированы на шесть премий «Белого слона»

За 19-26 ноября картина заработала 1 миллиард 677 миллионов рублей.

«Последний богатырь» – рекордсмен по прокату в России и СНГ

Хроника стиля за ...две недели

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Настасья Самбурская и Рената Литвинова

С чего начинался популярный исторический сериал

«Старый дом» в ЦДР: И в вечном сговоре с людьми

Ролики фильмов

«Джуманджи: зов джунглей»

Джуманджи теперь видеоигра, но героям фильма от этого не слаще.