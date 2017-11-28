Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Настасья Самбурская и Рената Литвинова

Пока рубрика «Блеск и нищета красных дорожек» была в незаслуженном отпуске, столицу лихорадило в балах, показах и вечеринках, ознаменовавших собой начало подведения итогов года.
13 ноября в Геликон-опере прошла 13-я церемония вручения премии журнала Glamour «Женщина года», собравшая вместе рекордное количество отечественных звезд шоу-бизнеса. Церемонию посетили Елена Подкаминская
, Настасья Самбурская
, Дарья Мороз
, Светлана Ходченкова
, Аня Чиповская
, Иван Ургант
, Кандидат в Президенты
и многие другие. А корреспондент канала "Дождь", воспользовавшись оказией, собрал с некоторых гостей церемонии комментарии о секс-скандалах в Голливуде
.
В этот же день по ту сторону Атлантики, в Нью-Йорке прошла международная премия «Женщина года» по версии Glamour, но там все было скромненько: Николь Кидман
, Дрю Бэрримор
, София Коппола
и семейство Хадид в полном составе.
А вот в Лос-Анджелесе было повеселее: полный актерский состав «Лиги справедливости»
вышел на красную дорожку перед премьерным показом фильма. Джейсон Момоа
со своей теперь уже законной супругой Лизой Боне и экранной супругой Эмбер Хёрд
, Эзра Миллер
, Генри Кавилл
, Галь Гадот
, Бен Аффлек
и так далее.
15 ноября в Голливуде прошел традиционный гала-вечер организаторов премии «Золотой глобус», на котором объявляется имя того, кто будет вручать на церемонии статуэтки лауреатам. По традиции, титула «мисс «Золотой Глобус» удостаиваются отпрыски из актерских семей. В прошлом году мисс «Золотой Глобус» было аж целых три - ровно столько дочерей у Сильвестра Сталлоне
. Выбрать какую-то одну организаторы премии так и не смогли. В этом году этой чести удостоилась 16-летняя дочь Дуэйна Джонсона
Симон Александра.
Вкусно поесть и выпить по этому поводу собрались Нина Добрев
, Кейт Уолш
, Сальма Хайек
, Мэнди Мур
и Джейк Джилленхол
.
16 ноября в одном из отелей Москвы прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии ОК! Awards «Больше чем звезды», на которой отметились Юлия Пересильд
, Артур Смольянинов
с Дашей Мельниковой
, Александра Ребенок
, Яна Троянова
, Егор Корешков
с Юлией Хлыниной
, Елена Подкаминская
, Кристина Орбакайте
, Ингеборга Дапкунайте
и кто только не.
18 ноября в Москве состоялось открытие монобрендового бутика с текстилем для дома Frette. На открытие в ГУМ прибыли Рената Литвинова
, Ксения Алферова
, Арина Шарапова
и другие.
Передохнём и продолжим.
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