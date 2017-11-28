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Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Настасья Самбурская и Рената Литвинова

28 ноября
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28 ноября 2017
Пока рубрика «Блеск и нищета красных дорожек» была в незаслуженном отпуске, столицу лихорадило в балах, показах и вечеринках, ознаменовавших собой начало подведения итогов года.
13 ноября в Геликон-опере прошла 13-я церемония вручения премии журнала Glamour «Женщина года», собравшая вместе рекордное количество отечественных звезд шоу-бизнеса. Церемонию посетили Елена Подкаминская, Настасья Самбурская, Дарья Мороз, Светлана Ходченкова, Аня Чиповская, Иван Ургант, Кандидат в Президенты и многие другие. А корреспондент канала "Дождь", воспользовавшись оказией, собрал с некоторых гостей церемонии комментарии о секс-скандалах в Голливуде.

Елена Подкаминская

Настасья Самбурская

Кандидат в Президенты РФ

Екатерина Волкова

Иван Ургант, Ольга Шелест и Александр Гудков

Светлана Ходченкова

Светлана Камынина

Дарья Мороз

Наталья Бардо

Аня Чиповская

В этот же день по ту сторону Атлантики, в Нью-Йорке прошла международная премия «Женщина года» по версии Glamour, но там все было скромненько: Николь Кидман, Дрю Бэрримор, София Коппола и семейство Хадид в полном составе.

Николь Кидман

София Коппола

София Коппола

Дрю Берримор

Дрю Берримор

Николь Кидман

А вот в Лос-Анджелесе было повеселее: полный актерский состав «Лиги справедливости» вышел на красную дорожку перед премьерным показом фильма. Джейсон Момоа со своей теперь уже законной супругой Лизой Боне и экранной супругой Эмбер Хёрд, Эзра Миллер, Генри Кавилл, Галь Гадот, Бен Аффлек и так далее.

Джейсон Момоа и Эмбер Херд

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Подкаминская, Настасья Самбурская и Рената Литвинова

Бен Аффлек

Галь Гадот

Галь Гадот

Эмбер Херд

Эмбер Херд

Эзра Миллер

Эзра Миллер

15 ноября в Голливуде прошел традиционный гала-вечер организаторов премии «Золотой глобус», на котором объявляется имя того, кто будет вручать на церемонии статуэтки лауреатам. По традиции, титула «мисс «Золотой Глобус» удостаиваются отпрыски из актерских семей. В прошлом году мисс «Золотой Глобус» было аж целых три - ровно столько дочерей у Сильвестра Сталлоне. Выбрать какую-то одну организаторы премии так и не смогли. В этом году этой чести удостоилась 16-летняя дочь Дуэйна Джонсона Симон Александра.
Вкусно поесть и выпить по этому поводу собрались Нина Добрев, Кейт Уолш, Сальма Хайек, Мэнди Мур и Джейк Джилленхол.

Нина Добрев

Нина Добрев

Мэнди Мур

Сирша Ронан

Кейт Уолш

Кейт Уолш

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Сара Гэдон

Элисон Бри

16 ноября в одном из отелей Москвы прошла торжественная церемония вручения ежегодной премии ОК! Awards «Больше чем звезды», на которой отметились Юлия Пересильд, Артур Смольянинов с Дашей Мельниковой, Александра Ребенок, Яна Троянова, Егор Корешков с Юлией Хлыниной, Елена Подкаминская, Кристина Орбакайте, Ингеборга Дапкунайте и кто только не.

Юлия Пересильд

Елена Подкаминская

Кристина Орбакайте

Лиза Арзамасова

Наталья Ионова

Катерина Шпица

Юлия Хлынина и Егор Корешков

Алина и Константин Крюковы

Александра Ребенок

Ингеборга Дапкунайте

Денис Шведов

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

18 ноября в Москве состоялось открытие монобрендового бутика с текстилем для дома Frette. На открытие в ГУМ прибыли Рената Литвинова, Ксения Алферова, Арина Шарапова и другие.

Рената Литвинова

Арина Шарапова

Ксения Алферова

Валерий Сюткин с женой

Рената Литвинова

Передохнём и продолжим.
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