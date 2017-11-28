Харви Вайнштейн предстанет пред судом за секс-торговлю

Скандал вокруг Харви Вайнштейна
все не утихает. На этот раз британская актриса Кадиан Нобл обвинила его в том, что Вайнштейн удерживал ее в сексуальном рабстве.
28 ноября Нобл подала иск о секс-торговле в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна в нью-йоркский суд. Актриса утверждает, что продюсер принуждал ее к половым отношениям в обмен на роль в фильме и держал в настоящем рабстве, используя свое влияние.
Сам инцидент произошел в 2014 году во Франции. Тогда Харви Вайнштейн пригласил Нобл в свой номер в отеле и коммерческими обещаниями склонил к сексу.
По закону о секс-торговле, срок исковой давности составляет 10 лет, что дает актрисе возможность получить неплохую компенсацию. Однако сумма, которую потребовала с Вайнштейна Нобл, не разглашается.
В свою очередь, представители продюсера заявили, что он всячески отрицает обвинения в сексуальном контакте без взаимного согласия.
Этой осенью уже несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Вдобавок, актриса Ума Турман
в поздравлении с Днем Благодарения даже пожелала продюсеру медленных мучений
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