Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина

28 ноября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
28 ноября 2017
Недавно стало известно, что Ольга Бузова переезжает на Первый канал. И вот вышел дебютный выпуск передачи «Бабий бунт», где Бузова выступает в роли одной из ведущих.

Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина

Во время обсуждения возможного ухода Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской республики Ольга Бузова не осталась равнодушной и попросила Кадырова не покидать свой пост.

«Я знаю Рамзана Ахматовича лично. Он потрясающий мужчина, потрясающий муж и отец. И он действительно любит свою страну. Я просто видела и слышала, сколько раз и как он посвящает себя и свою жизнь республике. То есть, он всего себя отдает. Он решает все вопросы. Он единственный, он отвечает на все сообщения: в „Директ“, не „Директ“, лично. Он сам ведет „Инстаграм“», — восторженно сказала Бузова.

Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина

Также она заявила, что день рождения в Грозном был одним из лучших в ее жизни.

«Поэтому, Рамзан, обращение к вам. Вы не можете сейчас уходить», — заявила Ольга.

Не секрет, что Ольгу Бузову и Рамзана Кадырова связывают приятельские отношения. Она, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, является желанным гостем на всевозможных крупных мероприятиях в Грозном.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Ольга Бузова переезжает из «Дома-2» на Первый канал
Ольга Бузова подарила Саре Джессике Паркер свои песни
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Ольга Бузова

фотографии >>
Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина фотографии
Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина фотографии
Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина фотографии
Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Станислав Коренев
Евгений Миронов
Владимир Новицкий
Павел Савинков
Лора Умарова
Хулио Алеман
Францишек Бродневич
Дайан Лэдд
Эндрю МакКарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Легенда о Коловрате
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью