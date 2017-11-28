Ольга Бузова заявила, что Рамзан Кадыров – идеальный мужчина

Недавно стало известно, что Ольга Бузова переезжает на Первый канал
. И вот вышел дебютный выпуск передачи «Бабий бунт», где Бузова выступает в роли одной из ведущих.
Во время обсуждения возможного ухода Рамзана Кадырова с поста главы Чеченской республики Ольга Бузова не осталась равнодушной и попросила Кадырова не покидать свой пост.
«Я знаю Рамзана Ахматовича лично. Он потрясающий мужчина, потрясающий муж и отец. И он действительно любит свою страну. Я просто видела и слышала, сколько раз и как он посвящает себя и свою жизнь республике. То есть, он всего себя отдает. Он решает все вопросы. Он единственный, он отвечает на все сообщения: в „Директ“, не „Директ“, лично. Он сам ведет „Инстаграм“»
, — восторженно сказала Бузова.
Также она заявила, что день рождения в Грозном был одним из лучших в ее жизни.
«Поэтому, Рамзан, обращение к вам. Вы не можете сейчас уходить»
, — заявила Ольга.
Не секрет, что Ольгу Бузову и Рамзана Кадырова связывают приятельские отношения. Она, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, является желанным гостем на всевозможных крупных мероприятиях в Грозном.
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