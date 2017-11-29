Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Врачи борются за жизнь Олега Табакова

29 ноября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
29 ноября 2017
Накануне знаменитый актер театра и кино Олег Табаков попал в реанимацию с сепсисом. Вчера медики оценили состояние артиста как крайне тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А сегодня артиста экстренно прооперировали.

Врачи борются за жизнь Олега Табакова

27 ноября в МХТ имени А.П. Чехова, где Табаков является руководителем, должен был состояться спектакль «Год, когда я не родился». В главной роли - Олег Табаков. Однако за день до показа в соцсетях театра сообщили, что представление не состоится.

Врачи борются за жизнь Олега Табакова

Благодарные зрители надеются на скорейшее выздоровление артиста. Недавно Табаков выходил на сцену с дикой болью. Тогда за кулисами врачи скорой помощи сделали ему укол обезболивающего. Олег Павлович отказался отменять концерт из-за своего самочувствия, он не хотел разочаровывать зрителей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Олег Табаков попал в реанимацию
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Олег Табаков

фотографии >>
Врачи борются за жизнь Олега Табакова фотографии
Врачи борются за жизнь Олега Табакова фотографии
Врачи борются за жизнь Олега Табакова фотографии
Врачи борются за жизнь Олега Табакова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Witaliya (Ростов на Дону)   30.11.2017 - 00:08
Выздоравливайте быстрей! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гузенко
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Вячеслав Невинный
Александр Никитин (III)
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсиа Берналь
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Эдди Марсан
Мэнди Патинкин
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Легенда о Коловрате
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«ЁЛКИ APP»
Ролики фильмов

«ЁЛКИ APP»

Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»