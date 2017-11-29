Врачи борются за жизнь Олега Табакова

Накануне знаменитый актер театра и кино Олег Табаков попал в реанимацию с сепсисом
. Вчера медики оценили состояние артиста как крайне тяжелое. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А сегодня артиста экстренно прооперировали.
27 ноября в МХТ имени А.П. Чехова, где Табаков является руководителем, должен был состояться спектакль «Год, когда я не родился». В главной роли - Олег Табаков. Однако за день до показа в соцсетях театра сообщили, что представление не состоится.
Благодарные зрители надеются на скорейшее выздоровление артиста. Недавно Табаков выходил на сцену с дикой болью. Тогда за кулисами врачи скорой помощи сделали ему укол обезболивающего. Олег Павлович отказался отменять концерт из-за своего самочувствия, он не хотел разочаровывать зрителей.
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