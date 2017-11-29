Андрей Мягков госпитализирован

79-летний народный артист Андрей Мягков
попал в больницу. Из-за сильных головных болей, мучивших артиста, было принято решение на некоторое время положить его в стационар.
Сам артист сообщил, что чувствует себя нормально.
«Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее»
, — отметил Мягков.
Андрей Мягков известен своими ролями в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!»
, «Служебный роман»
, «Гараж»
и «Жестокий романс»
. С 1987 года артист также играет в МХТ имени А.П. Чехова.
27 ноября в больницу попал
82-летний руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков
. Вчера врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.
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