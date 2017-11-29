Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Андрей Мягков госпитализирован

29 ноября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
29 ноября 2017
79-летний народный артист Андрей Мягков попал в больницу. Из-за сильных головных болей, мучивших артиста, было принято решение на некоторое время положить его в стационар.

Андрей Мягков госпитализирован

Сам артист сообщил, что чувствует себя нормально.

«Я госпитализирован, но состояние очень и очень хорошее», — отметил Мягков.

Андрей Мягков госпитализирован

Андрей Мягков известен своими ролями в таких фильмах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». С 1987 года артист также играет в МХТ имени А.П. Чехова.

27 ноября в больницу попал 82-летний руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков. Вчера врачи оценили его состояние как крайне тяжелое.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Врачи борются за жизнь Олега Табакова

Евгений Кулаков и его жена рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются родители детей-инвалидов
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Андрей МягковОлег Табаков
фильмы
ГаражЖестокий романсИрония судьбы, или С лёгким паром!Служебный роман

фотографии >>
Андрей Мягков госпитализирован фотографии
Андрей Мягков госпитализирован фотографии
Андрей Мягков госпитализирован фотографии
Андрей Мягков госпитализирован фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Станислав Коренев
Евгений Миронов
Владимир Новицкий
Павел Савинков
Лора Умарова
Хулио Алеман
Францишек Бродневич
Дайан Лэдд
Эндрю МакКарти
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Город Кошек
фильм о животных
Турция, США, Германия, 2016
Максимальный удар
боевик, комедия
Россия, США, 2017
Атлантида
научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Испания, Франция, 2017
Дыши ради нас
биография, драма
Великобритания, 2017
И смех, и грех
комедия
Франция, 2017
Иностранец
боевик, триллер, экранизация
Великобритания, Китай, 2017
Колобанга. Привет, Интернет!
детский фильм, фэнтези
Россия, 2017
Конверт
мистика, триллер
Россия, 2017
Легенда о Коловрате
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Натуральные упыри
боевик, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2017
Она
драма, триллер
Казахстан, 2017
Проклятие Хопвелл
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

«ЁЛКИ APP»
Ролики фильмов

«ЁЛКИ APP»

Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»