Анастасия Заворотнюк задолжала банку 44 миллиона рублей

Уже несколько лет идет разбирательство неудачной кредитной истории актрисы Анастасии Заворотнюк
. 28 ноября в Замоскворецком суде Москвы состоялось очередное слушание по этому делу.
Напомним, с чего же все началось. В 2012 году Заворотнюк взяла ипотечный кредит в «Русском ипотечном банке» на покупку дома в поселке Крекшино Московской области, но не смогла вернуть полную сумму вовремя.
Затем в 2015 году судебные приставы запретили актрисе выезд за границу, так как она задолжала банку более 20 миллионов рублей.
Через год представители банка обратились в суд с требованием признать Заворотнюк банкротом. Банкротом ее не признали, но наложили арест на ее имущество.
Во время вчерашнего слушания представители банка настояли на том, чтобы актриса выплатила начисленные пени. Также Заворотнюк должна будет выплатить 450 500 долларов в качестве неустойки.
Адвокаты Анастасии уверяют, что у нее финансовые трудности. Однако непримиримые представители банка заявили, что располагают данными о том, что у актрисы все с работой и доходом в порядке.
Ситуацию прокомментировала Светлана Борисова, сотрудник банка.
«Суду предоставлены справки о том, что за последние несколько месяцев должник погасила только 100 000 рублей, хотя решение суда вступило в силу в 2015 году. При том, что актриса имеет значительные доходы и могла бы загасить задолженность из тех гонораров по контрактам, которые были установлены судебным приставом-исполнителем. Поскольку должник является публичным лицом, известно, что у нее очень много передач на телевидении. Как выяснили приставы, по установленным договорам с некоторыми компаниями деньги получаются наличными и не заявляются приставам. То есть актриса умышленно уклоняется от решения суда, которое подлежит к исполнению, а также предпринимает попытки уйти от ответственности»
.
Итак, суд постановил взыскать с актрисы $200 000. И, по нынешнему курсу, Анастасия теперь должна банку в общей сумме почти 44 миллиона рублей.
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