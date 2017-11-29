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Ольга Бузова устроила скандал в эфире Первого канала

29 ноября
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29 ноября 2017
Недавно стало известно, что Ольга Бузова станет одной из ведущих шоу «Бабий бунт» на Первом канале. На съемке первого же выпуска у артистки произошел конфликт с соведущими. По ее мнению, причиной столкновения стало неуважительное отношение.

Ольга Бузова устроила скандал в эфире Первого канала

В Сети появилось видео, где коллеги Ольги, Юлия Барановская и Софико Шеварнадзе, бурно что-то обсуждают, не давая ей вставить свои комментарии.

«Да что же это такое, мне позволят говорить или нет? У нас что, только две ведущие — Барановская и Софико? Почему вы все время меня перебиваете? Мы либо работаем вместе, либо мне это не надо», - заявила Бузова, когда ей наконец-то дали слово.

Девушки попытались успокоить взвинченную Ольгу, стараясь избежать конфликтной ситуации. Однако Бузова предпочла покинуть студию.

«Давайте вы будете работать втроем, и рейтинги тут сразу упадут. Нет, я не вернусь! Мне это не надо», - заявила она сквозь слезы.

По словам Барановской, если бы Ольга была настоящим профессионалом, она бы нашла в себе силы продолжить съемки.



Мнения поклонников Бузовой разделились. Однако многие пришли к выводу, что на подобных шоу людям часто не позволяют даже слова вставить, но задача ведущего состоит в том, чтобы сохранять профессиональную отстраненность.
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Ольга Бузова устроила скандал в эфире Первого канала фотографии
Ольга Бузова устроила скандал в эфире Первого канала фотографии
Ольга Бузова устроила скандал в эфире Первого канала фотографии
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