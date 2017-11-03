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Дженнифер Лопес рассказала, как тяжело переживала расставание с Беном Аффлеком

3 ноября
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3 ноября 2017
Дженнифер Лопес призналась в интервью, что ей было очень нелегко пережить разрыв с актером Беном Аффлеком. Знаменитости были помолвлены в 2002 году, но вскоре расстались за день до свадьбы.

Дженнифер Лопес рассказала, как тяжело переживала расставание с Беном Аффлеком

Лопес переживала расставание с женихом крайне болезненно. Одной из причин их разрыва стала совместная работа в фильме «Джильи», где влюбленные сыграли главные роли. После выхода картина получила множество негативных отзывов, а также шесть наград антипремии «Золотая малина». «Тогда я потеряла чувство собственного достоинства. Начала сомневаться, могу ли вообще быть актрисой. Я думала, что плоха во всем», — рассказала Лопес. Вскоре после премьеры неудачного фильма у пары начались проблемы, и в итоге они расстались. «Мои отношения с Беном были уничтожены на глазах у всего мира. Эта боль была со мной целых два года, пока я не пришла в себя», — призналась знаменитость.

Любопытно, но практически сразу после расставания с Аффлеком певица начала встречаться со своим другом Марком Энтони, за которого впоследствии вышла замуж.
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Дженнифер Лопес рассказала, как тяжело переживала расставание с Беном Аффлеком фотографии
Дженнифер Лопес рассказала, как тяжело переживала расставание с Беном Аффлеком фотографии
Дженнифер Лопес рассказала, как тяжело переживала расставание с Беном Аффлеком фотографии
Дженнифер Лопес рассказала, как тяжело переживала расставание с Беном Аффлеком фотографии
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